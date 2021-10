Co Baníku ukázala pohárová ostuda? Chybí mezihra, žolíci nepomáhají

Daniel Tetour (vlevo) a Dominik Soukeník (vpravo) během souboje o míč v zápase s Baníkem • FOTO: ČTK / Ožana Jaroslav Důvod k poplachu a panice to není, ale čas na pohodový relax a plácání se po zádech, že se nic neděje, taky nenastává. Co Baníku ukázalo středeční vyřazení z osmifinále MOL Cupu od Hradce Králové (1:2), který Ostravské potrápil atypickým rozestavením 3-4-3, před nedělním ligovým (již téměř vyprodaným) šlágrem se Spartou? Je třeba dostat do pohody oba útočníky, nalít sebevědomí do Svozilovy levé nohy a konečně trefit střídání. Zbývají tři dny.

Útočníci hledají mušku Je zřejmé, že hrotoví útočníci nejsou v takové formě jako na startu sezony. Ladislav Almási proti Hradci Králové nepřipomínal nebezpečný tank, projevila se na něm dlouhá pauza. V lize nastoupil naposledy na začátku října v Liberci, pak kvůli vyloučení stál. Odehrál sice za slovenskou reprezentaci kompletních devadesát minut v Chorvatsku, ale v top fazoně momentálně není. Ještě hůř je na tom Jiří Klíma, jemuž to nelepí ani v největších šancí. V sezoně se trefil jen dvakrát: na půdě třetiligového Vltavínu a proti Pardubicím. Měsíc čeká na branku i Nemanja Kuzmanovič. 2 - Průměr dvou vstřelených gólů na zápas má Baník v lize. Ladislav Almási (uprostřed) pálí na hradeckou bránu • Foto ČTK / Ožana Jaroslav

Lischka chyběl hlavně na zemi Zkušený stratég Miroslav Koubek to řekl na rovinu: „Lischka Baníku určitě chyběl při standardkách i při konstruktivní rozehrávce.“ Kouč Hradce Králové to vystihl dokonale. Ne že by Jaroslav Svozil s Jakubem Pokorným, který za áčko nastoupil od začátku po delší době, odehráli špatný zápas. Nicméně absence Lischkovy přesné levé nohy a klidu na míči zapříčinila, že Ostravští se přízemní kombinací do šancí nedostávali. Kolmá průniková přihrávka od stopera přes dvě řady? To k vidění nebylo. Baník si vytváří příležitosti jen po centrech ze stran, hlavně zprava díky Giglimu Ndefemu. 6,0 - Takovou průměrnou známku Sportu má v lize Lischka.

Členové širšího kádru ve složité situaci Zatímco Hradec Králové i Sparta vsadily na rotaci základní sestavy a pošetřily klíčové opory na víkend, Baník vinou covidem odloženého utkání v Karviné potřeboval dostat mančaft do tempa. Na členy širšího kádru a šikovné mladíky z béčka se tak na rozdíl od předchozích pohárových kol proti třetiligistům nedostalo. Muhammed Sanneh, Denis Granečný, Ondřej Chvěja, Jaroslav Harušťák či Petr Jaroň s Danielem Smékalem se nevlezli do nominace. V MOL Cupu už se neobjeví a v lize to budou mít velmi složité. Evropské ambice FCB těmto jménům příliš dalších minut nenahrávají. 12 - S tolika góly je Jaroň nejlepším střelcem MSFL. Gambijský bek Muhammed Sanneh v zápase Baníku s Líšní (archivní foto) • Foto Twitter FC Baník Ostrava

Organizované týmy se nebojí pevnosti Trenér Ondřej Smetana vybudoval z vítkovického stánku během jara i podzimu nedobytnou pevnost. Slezané tam neprohrávali, celky „druhé kategorie“ si domů pravidelně odvážely slušnou nadílku. Jenže když do Ostravy dorazí perfektně organizovaný, takticky vyspělý a fyzicky nabušený soupeř vedený špičkovými stratégy, Městský stadion se třese. Předvedl to Hradec Králové i Slovácko. Tyhle mančafty nepřijely na porážku a už vůbec se nechtěly prezentovat jinačím způsobem než tím, který jim je vlastní a díky kterému jsou úspěšné. A není to jen o efektivitě. 1:2 - Poslední dva výsledky na vítkovickém stadionu. SESTŘIH: Baník - Slovácko 1:2. Moravskoslezský duel o poháry rozhodl v závěru Sadílek