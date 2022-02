Derby v Edenu bez Čvančary! Disciplinárka žádost Sparty zamítla

Tomáš Čvančara se snaží prodrat do akce v utkání proti Lokomotivu • Pavel Mazáč (Sport)

Zkusila to, ale se zlou se potázala. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace v pondělí per rollam odmítla žádost Sparty o prominutí zbytku trestu útočníka Tomáše Čvančary. „K podmíněnému upuštění od trestu přistupujeme ve velice výjimečných případech a tento k nim nepatří,“ uvedl pro iSport.cz předseda komise Richard Baček. Letenští tak do pohárového derby na Slavii půjdou bez své zimní posily.