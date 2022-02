Penaltový hrdina Slovácka Nguyen: Já měl štěstí, Stejsky smůlu

Jak je důležití míti Filipa? Oscar Wilde by věděl. A ví to i trenér Slovácka Martin Svědík. Nikterak zajímavý čtvrtfinálový duel MOL Cupu mezi Olomoucí a celkem z Uherského Hradiště (0:0, 2:4 po penaltách) měl totiž jednoznačného hrdinu v brankáři Filipu Nguyenovi, který chytil TŘI penalty. Jednu v samém závěru základní hrací době, další dvě pak v rozstřelu. „Byl klíčem k úspěchu,“ děkoval mu kouč. Nguyen znovu potvrdil, že jde o jednu z nejlepších posil za poslední roky.

Jste penaltový fantom?

„Spíš to byla loterie, měli jsme víc štěstí. Stejsky (Jan Stejskal) měl fakt smůlu, protože v rozstřelu v podstatě chytil dvě, ale obě si srazil do brány. Já jsem sice nějaká videa olomouckých střelců viděl, vždycky nad tím gólman přemýšlí, ale ve finále se stejně rozhodujete podle intuice.“

Každopádně klíčem k postupu byl chycený kop Gonzálezovi v 87. minutě, že?

„Jednoznačně souhlasím. Bylo to ke konci, kdybychom dostali gól, už bychom asi těžko vyrovnávali. Nula byla základ, od té jsme se chtěli odpíchnout, protože v přípravě jsme dostávali hodně gólů. Trenér nebyl spokojený, nabádal nás, že se musíme zlepšit. Kluci podali výborný výkon, jsme za to rádi.“

Tři penalty už jste někdy chytil?

„Možná minulý rok ve čtvrtfinále proti Slovácku za Liberec, jestli si dobře vzpomínám.“ (úsměv)

O víkendu jste nehráli, s regenerací by ani po 120 minutách problém být neměl, ne?

„Neměl, jsme v psychické výhodě, po výhře se únava vždycky vstřebává lépe. Na začátku na nás asi byla vidět pauza a nerozehranost, ale postup nám snad před Slavii pomůže v sebevědomí.“ Koho byste si přál v semifinále? „Hlavně bych chtěl hrát doma. Věřím, že pokud by už bylo vše rozvolněné, pomohli by nám k dobrému výkonu.“

A vám k reprezentační pozvánce?

„Vím, že se blíží baráž, ale nepřemýšlím nad tím. Soustředím se na sebe, dělám maximum.“

Každopádně tahle sezona se pro Slovácko opět vyvíjí dobře...

„Zatím ano, ale zajíci se počítají až po honu. U nás je výhoda, že se u nás neudály žádné velké změny, jsme na sebe zvyklí. Nicméně musíme se stále koncentrovat a nic nepodcenit.“ Platí i pro zmrzlé terény, že? „Jo, je to jiné, nepříjemné. Spousta týmů nemůže kropit, protože by to zmrzlo, takže je to suché, odskok je jiný. Celkově nic moc.“

Očima protějšku: Teď se ukáže tým

Jan Stejskal, brankář Sigmy: „Rozstřel nám vyšel už v Budějovicích, takže jsem byl přesvědčený, že to zvládneme znovu. Střelce jsem měl docela načtené, ještě dopoledne jsme na to s trenérem gólmanů koukali. Bavil jsem se i s Navrcem (Janem Navrátilem), který kluky ze Slovácka zná. Ale bohužel se nám vyhýbá štěstí. Nejdřív jednu chytnu Daníčkovi, ale pak se mi to odrazí od tyčky do zad a do brány a další mi projde přes rukavici, což není normální... V kabině jsme seděli zklamaní, padala tam nevhodná slovíčka, protože jsme chtěli být černým koněm poháru. Bylo to blízko, o to víc to mrzí. A že se nedaří ani Slavii? Jsem teď v Sigmě, jsem zklamaný z nás tady. Ale u obou týmů se teď ukáže ten pravý týmový duch, protože ten zjistíte až ve chvíli, kdy se nedaří. Musíme porazit Boleslav.“