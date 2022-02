Holeš po vyřazení: Tlak se zvyšuje. Ousou? Asi měl v hlavě červenou

V MOL Cupu končíte již ve čtvrtfinále a navíc po prohraném derby. Co k tomu říct?

„Nehodnotí se to dobře. Nezačali jsme utkání zle, ale srazil nás gól ze standardky. Pak už jsme hráli jen po vápno. Chybí nám větší důraz kolem branky. Jsme tam bezzubí. Sparta se po gólu zatáhla, čekala na brejky a jeden pak využila. Chtěli jsme to ještě otočit, ale nemohli jsme se dostat do pořádné šance. Situace jsme řešili zbrkle.“

S Karvinou jste nevstřelili branku. Proti Spartě nemáte ani jednu střelu na branku. Čím si to vysvětlujete?

„Hrajeme dobře po vápno, dostaneme se do strany, přijde centr, ale my pak nejsme v prostorech, kde bychom se měli prosazovat. Jsme tam třeba v devíti lidech a neprosadíme se.“

Mrzí to o to víc, když na vás padla odpovědnost a vedl jste tým jako kapitán? „Samozřejmě. Měl jsem zodpovědnost. Je to derby a to nechci nikdy prohrát. Bohužel, tentokrát nám to moc nešlo.“

A to ještě Aleš Mandous několik velkých šancí zlikvidoval...

„Co na něj letělo, to pochytal. U gólů ale neměl moc šanci. Navíc za nás uhasil asi dvě sparťanská sóla, kdy jsme propadli.“

Zvyšuje se po dvou porážkách tlak?

„Vstup do jara jsme si rozhodně představovali jinak. Je to těžké na hlavu, nedat gól ve dvou zápasech. Hrajeme ve Slavii, kde je tlak obrovský normálně. Nebere se nic jiného než výhra. Musíme se semknout a věřit, že to zlomíme a začne se znovu dařit. Začneme zase od začátku, od maličkostí a postupně to nabalovat.“

Mohl se tlak podepsat i na Aihamu Ousouvi, kterému duel nevyšel a byl vystřídán?

„Je to derby, náročný zápas na psychiku. V minulém utkání se Spartou dostal červenou, možná to měl v hlavě. My ho ale podpoříme. To se stává. Jedeme dál.“

