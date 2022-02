Spokojený Vrba: Týmu jsem věřil. Co se dělo po Budějovicích?

Prokázal odvahu. Pavel Vrba poslal do čtvrtfinálového derby v rámci MOL Cupu od úvodního minuty hned čtyři teenagery. Některé opory naopak šetřil pro ligový duel s Viktorií. Sparťanskému kouči ale tenhle tah vyšel bravurně, mladíci v čele s debutantem Martinem Suchomelem obstáli a pomohli Letenským k zaslouženému vítězství 2:0. „Kdybych nevěřil, že můžeme uspět, tak bych takovou sestavu nikdy nezvolil,“ usmíval se zkušený kouč po postupu do semifinále.

Prozraďte, co jste s týmem udělal, že jste podali o několik úrovní lepší výkon než v sobotu v Českých Budějovicích?

„Slavia hrála jinak než Budějovice. Chtěla hrát fotbal, zápas měl svou atmosféru i kvalitu. I my jsme chtěli být ofenzivnější. Pro diváka to byl určitě koukatelný zápas. Budějovice organizovaně bránily, my jsme se tolik nedostávali dopředu. Tentokrát to bylo jiné.“

Musel jste na mužstvo zvýšit hlas?

„To ne, jen jsme si všechno rozebrali na videu. Ukazoval jsem hráčům, jak řešit jednotlivé situace. Důraznější proslov nebyl potřeba, nikdo jsme nebyli nadšení, jak to o víkendu dopadlo. O to větším mám radost z toho, jak jsme to zvládli nyní.“

Do utkání jste poslal řadu mladíků a naopak šetřil některé opory. Věřil jste, že i s touto sestavou můžete uspět?

„Kdybych nevěřil, tak bych takovou sestavu nepostavil. (usmívá se) Samozřejmě, že jsem věřil, že můžeme uspět. Jsem moc rád, že jsme to zvládli.“

Premiéru v prvním týmu absolvoval devatenáctiletý Martin Suchomel. Jak jste byl s jeho výkonem spokojený?

„Myslím, že to zvládl velice dobře. Hodili jsme ho do řeky, takhle těžké utkání hrál poprvé. Poradil si s tím skvěle. V poločase jsme ho raději stáhli, protože měl žlutou kartu a báli jsme se, aby nedošlo k vyloučení. Jeho výkon ale snesl přísné měřítko.“

I nadále před sebou máte náročný únorový program. Jak moc vám tenhle postup v derby pomůže?

„Jsou to zatím krůčky. Potřebujeme zápasů s takovou kvalitou odehrát daleko víc. Pak můžeme mluvit o tom, že jsme tam, kde bychom chtěli být. Je potřeba na tenhle výkon navázat a zopakovat ho.“

Další tři stoprocentní příležitosti jste nevyužili. Nezatrnulo vám, že by vás to mohlo mrzet?

„Hlavně mě těší, že jsme se do tolika šancí dostali. Viděl jsem poslední dva zápasy Slavie. Karvinou dusila a první poločas proti Baníku hrála velice dobře. I proto mě těší, že jsme toho soupeři tolik nedovolili. Za výsledek jsem rád, ale máte pravdu, že jsme mohli být ještě efektivnější.“

Nebudete mít nyní těžkou hlavu z toho, jak složit sestavu pro další zápas? Kromě Suchomela obstáli i Vitík či Minčev.

„Sparta má doopravdy velice široký kádr s kvalitními hráči. Těší mě, že kluci, kteří v Českých Budějovicích nedostali příležitost, nyní potvrdili svůj přínos. Směrem do jara víme, že se na ně můžeme spolehnout.“

Slavii jste porazili podruhé za sebou. Cítíte, že by se rozložení sil mezi oběma rivaly mohlo po letech začít měnit?

„Je potřeba zdůraznit, že Slavia za poslední období odehrála spoustu skvělých zápasů. I v Evropě. Že jsme ji dokázali opakovaně porazit, to je povzbuzující. Přesvědčili jsme se, že i s takovým soupeřem dokážeme odehrát kvalitní zápas.“