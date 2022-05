Horejš o Spartě: Tohle jsem nečekal. Z omlazení může těžit za dva roky

Stačil poločas a Slovácko se propadlo do euforie, sparťané už dvougólové manko nestačili stáhnout. „Domácí byli v první půli lepší, vytvořili si náskok a ve druhé půli zápas už jen kontrolovali,“ řekl David Horejš v pozápasovém studiu iSport TV.

„Nečekal jsem, že to bude tak jednostranné,“ přiznal Horejš. „Slovácko bylo od začátku jednoznačně lepší, bylo dobře nastavené a předčilo sparťany v agresivitě. A ještě jeden důležitý detail: když Hancko snížil na 1:2, okamžitě dokázalo odpovědět.“

Zklamal ho výkon Sparty, která vyhrála poslední velkou trofej před dvěma lety. „Od začátku jsem od sparťanů čekal daleko víc, chyběly třeba průnikové přihrávky přes střed hřiště a větší kvalita při postupném útoku. Sparta se zmohla jen na nakopávané míče, s kterými si slovácká obrana uměla poradit,“ poznamenal Horejš.

SESTŘIH: Slovácko - Sparta 3:1. Domácí získali premiérový triumf v pohár Video se připravuje ...

A penaltová situace, po které padl první gól Slovácka? „Suchomel si to měl pohlídat a víc předvídat. Nezachytil to, na druhou stranu ten míč od Slovácka byl famózní. Sparťané couvali, místo aby hráče dostoupili. Struktura směrem do defenzivy byla špatná, všichni nemůžou být v jedné řadě. Slovácko bylo preciznější,“ vykládal Horejš.

Sparta má za sebou další temnou sezonu: třetí místo v lize, prohrané finále poháru… „Vždycky by měla mít nejvyšší ambice. Měla období, kdy se jí dařilo, jenže ve zlomových utkáních to nezvládla. Proto skončila za Plzní a Slavií,“ prohlásil Horejš. „Sparťané na titul čekají dlouho, na druhou stranu je potřeba ocenit, že hodně omladili kádr. Za dva roky z toho můžou těžit. Ale teď je tam logicky nespokojenost: když nevyšel titul, chtěli vyhrát pohár, což se jim nepovedlo.“

Řeč přišla i na těžkooděnce se štěkajícími psy, kteří dvacet minut před koncem nastoupili za postranní čáru. „Je to nepříjemné hlavně pro hráče. Nebylo tam moc prostoru, slovácký stoper Michal Kadlec na to upozorňoval. Naštěstí měli psi náhubek a nemohli nikoho kousnout do nohy,“ usmál se Horejš. „Škoda, z fotbalového hlediska to bylo pro oko diváka velmi dobré utkání. Tohle k tomu nepatří, na druhou stranu, jestli tam bylo nějaké riziko… Jinak to bylo poklidné finále.“

Horejš o penaltě Slovácka: Suchomel to nezachytil, takovou reakci si nesmí dovolit Video se připravuje ...

A teď do Jablonce!

Nedávno po šesti a půl letech skončil v Českých Budějovicích a teď David Horejš míří do Jablonce. „Těším se, je to obrovská motivace,“ řekl ve studiu iSport TV. „V Budějovicích mi skončila smlouva a pan Pelta o mě projevil zájem. Nehledě na výsledky v poslední sezoně beru Jablonec jako český top tým a věřím, že dokážeme navázat na to, co se nám povedlo v Budějovicích. Některé hráče jsme chtěli do Dynama, ale šli hrát evropské poháry do Jablonce, takže jim to teď můžu sečíst,“ usmál se Horejš.

Horejš ve studiu iSport.cz potvrdil dohodu: Jablonec je TOP tým, s někým se tam potkám Video se připravuje ...

Jablonec - Karviná: Peltovi sedí na tribuně s potenciálním novým trenérem Horejšem Video se připravuje ...

Spartě chybí tah na bránu, dělají špatné typy hráčů, říká redaktor Sportu Video se připravuje ...