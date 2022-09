Nevzdáme se, sorry jako… Je to tady, Ro(c)kycany hrají zápas roku!

Že sedmnáct kilometrů odtamtud v Plzni hrál Inter Milán a dorazí Bayern a Barcelona? Pche! Divizní Rokycany mají „zápas roku“ dnes od 16.30, kdy přijede k utkání domácího poháru Slovan Liberec. Místní fotbalisté tím žijí od konce srpna a klubový účet na sociální síti Twitter se stal hotovým fenoménem. Vstupenky šly do předprodeje, stejně jako virtuální „gaučenky“, zapojila se sázková kancelář a do pořádně rozjetého expresu na poslední chvíli naskočil i slávistický boss Jaroslav Tvrdík. Teď to konečně vypukne. „Strašnej blázinec!“ hlásí záložník Michal Černý.

Začalo to losem 2. kola domácího poháru – a jede o sto šest. Rokycanům se povedlo udělat utkání, které „zápasem roku“ nazvaly samy, neskutečnou reklamu. Hlavně díky novému klubovému účtu na Twitteru, který má zásobovat jejich mládežnický trenér. Od první chvíle vzbudil obrovskou pozornost žertíky a humornými příspěvky, jež přibližují tým a napodobují prezentaci špičkových týmů.

Jen pro příklad: „odtajnění“ rozestavení a obsazení jednotlivých pozic, ovšem přes profese jednotlivých hráčů – od stavbyvedoucího v bráně (beton zajištěn), přes rychlý rozvoz jídel na krajích až po zámečníka v útoku. Fotomontáže a fakeová videa se Zlatanem Ibrahimovicem či Cristianem Ronaldem. Ovšem také videopozdrav od rozdováděného Františka „Franze“ Straky nebo obránce West Hamu Vladimíra Coufala, jenž hledal letecký spoj Londýn-Rokycany. Ze Zlína slíbili pak za vítězství sud piva – třeba Kozla…

Poslední hity přibyly těsně před utkáním. Po víkendovém vítězství 1:0 v Českém Krumlově Rokycanští nezištně poskytli trenérům Slovanu v čele s Lubošem Kozlem, aby jim ušetřili práci, záznam gólu. Liberec se ovšem nenechal zahanbit a po výhře 2:0 nad Bohemians kontroval zveřejněním tabule s taktickou přípravou. Tedy v uvozovkách.

„Děkujeme! Naše dnešní gólové akce jste asi viděli v televizi, tak na oplátku posíláme aspoň fotku s náčrtem taktických pokynů…“ Ten Západočeši promptně zkonzultovali s trenérem Davidem Holoubkem. „Podle něj k nám Liberec nepřijede betonovat, ale máme to vzhůru nohama, a naopak se máme připravit na velkou ofenzivu,“ zjistili.

Právě v Českém Krumlově se prý ukázalo, že hráči už jsou myšlenkami o pár dní napřed. I když vlastně možná spíš týdnů… „Od doby, kdy jsme se dozvěděli, že máme Liberec, tak to kluci mají trochu v hlavě. Už minulý týden s Tochovicemi to v první půli nebylo ideální. Zabrali jsme až ve druhém poločase. V hlavách to pochopitelně je. Kluci se těší a Rokycany tím žijou,“ citovala server Plzeňská drbna trenéra Milana Dejmka.

„V hlavách to opravdu trochu máme. Je to těžké, tomu se neubráníte, když víte, že vás za tři dny čeká Liberec,“ potvrzuje záložník Černý. Jinak vedoucí reprezentace do 21 let, takže může na trávníku narazit na hráče z jejího kádru.

Neskutečný ohlas, který v Rokycanech vyvolali, aktivizoval krom jiných sázkovou kancelář Tipsport. Ta vypsala kurz na vítězství Rokycan 21:1, tedy nejvyšší ze všech ve středečním pohárovém programu, a všechny vklady odvážlivců s tikety půjdou na konto Rokycan. Krom jiných se ozval i slávistický boss Jaroslav Tvrdík, jenž si žertoval na téma, že by Rokycany mohly nahradit Slovan v roli partnerského klubu, protože nabídly vyšší profit.

Významu „zápasu roku“ odpovídá to, že Rokycany nechaly vyrobit speciální šály s názvy a logy obou soupeřů. Vstupenky s fotkami hráčů z jejich pracovního prostředí šly dokonce do předprodeje, zmizelo jich kolem tři sta padesáti. „Další jsme skupovali do kabiny,“ říká Černý. Klub na platformě Donio nabídl rovněž virtuální „gaučenky“ i umístění jména na „stěně slávy“ u WC na stadionu nebo jako suvenýr kus spáleného pažitu neboli „drn nepozorného trávníkáře“. Výtěžek poputuje na mládež. „Zájem je opravdu velký. Když jsem byl v úterý v posilovně a začal se o něm bavit, připojili se hned dva cizí lidé,“ usmívá se Černý.

A jak to celé dopadne? Rokycany to naznačily v příspěvku, na jehož zveřejnění vyhlásily tiskové embargo do dnešních 18.55, kdy už bude po utkání: „Gratulujeme @FCSlovanLiberec k postupu do třetího kola poháru a přejeme mu hodně štěstí v další fázi soutěže.“

Ale pak jim to přece jen nedalo. „My se nevzdáme. Nikdy se nevzdáme. Ať si to všichni zapamatují. Ten tweet se odeslal sám z kapsy. Sorry jako.“