Králové Twitteru z Rokycan si užili svátek: Hampl v dresu, Gebreho chvála

Šest gólů, našlapaný stadion a spousta úsměvů. Zápas roku, jak divizní Rokycany překřtily pohárovou partii s Libercem, pobavil místní i přespolní. Do 3. kola MOL Cupu v pohodě postoupil ligový Slovan, ale v útulném areálu na břehu Klabavy to nikomu nevadilo. Vtipná kampaň na Twitteru se nadšeným hostitelům vyplatila, byl to vážně fotbalový svátek.

Na sobě měl liberecký dres, v pravé ruce držel pivo v plastovém kelímku a rozverně vykládal: „Jak to dneska dopadne? To je snad jasný, ne? Postoupí Slovan.“ Herec Ladislav Hampl alias svéráz Jarmil z Okresního přeboru měl správný odhad. Liberec čeká po přesvědčivé výhře 5:1 v Rokycanech další kolo poháru, ale domácí amatéři z divize nelitovali.

„Fantastická atmosféra! Tohle běžně nezažíváme,“ vyprávěl obránce Tomáš Glazer. Podle oficiálních údajů přišlo 1200 lidí čili zhruba šestkrát víc než na poslední domácí zápas. „Stačí dva týdny kvalitní PR práce a podívejte, co z toho je,“ poklonil se liberecký veterán a exreprezentant Theodor Gebre Selassie. „Je to návod možná i pro ligové kluby.“

Došlo na slova Romana Jedličky, bývalého mládežnického trenéra Rokycan a místního hlasatele. „Fotbal má bavit – a ať to dopadne jakkoliv, zábava bude,“ vykládal do mikrofonu televizní komentátor. Mimochodem, to on stojí za vtipným twitterovým účtem, který před včerejší bitvou s Libercem pobláznil fotbalové Česko. Nasbíral přes devět tisíc sledujících, což je víc než má dvanáct prvoligových klubů včetně Liberce.

„Je to bomba. Fenomén. Všude se o tom mluví i píše. Myslím, že ty hlášky zaujmou i lidi, kteří fotbal jinak nesledují,“ říkal jeden z rokycanských fanoušků. Podobně mluvil i herec Hampl: „Twitterový nadhled je fajn, českému fotbalu tenhle odstup sluší.“

Čtrnáctitisícové město nedaleko Plzně má za sebou rušnou středu. Klub už dopoledne na Twitteru zveřejnil fotku z kryté tribuny, jejíž dřevěné lavice byly pokryté koberečky: „VIPka nachystaná.“ Brankář Dan Houdek mezitím v práci jezdil s vysokozdvižným vozíkem, což podle Twitteru byla dopolední rozcvička.

To ještě Houdek nevěděl, že mu za pár hodin do sítě projde pět míčů. Kromě libereckého kotle se u klandru před tribunou radoval bodrý chlapík v modré mikině, se šálou Slovanu omotanou přes zábradlí. „V Liberci jsem se narodil, ale spoustu let už žiju tady v Rokycanech,“ vysvětloval.

Největší euforie přišla na konci první půle, když se trefil domácí obránce Glazer. „Glazi, tohle už ti nikdo neodpáře! Budeš to mít drahý,“ hecoval Jedlička učitele ze základky. „Snad mi na to bude stačit učitelský plat,“ vtipkoval Glazer, na něhož se při rozhovorech smáli jeho žáci.

Právě tweet o civilních profesích rokycanských hráčů byl na síti hodně populární, najdete mezi nimi například technického vedoucího reprezentační jednadvacítky, programátora, realitního makléře či zámečníka Jana Procházku. Jeho bratr Václav, stoper ligového Zlína, se spoluhráčem Martinem Fillem na dálku slíbil: „Kluci rokycanský, vypisujeme vám speciální prémii za postup – sud piva.“ Třeba na něj dojde i bez postupu…