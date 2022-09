Twitterový mág z Rokycan: Chtěl jsem pomoct fotbalu. Kde bral nápady?

Rokycany mohly pro někoho být jen tečkou na mapě, na dálnici z Prahy do Plzně kolem nich profrčíte bez povšimnutí. Teď je to jinak: po velké fotbalové středě zná čtrnáctitisícové město na řece Klabavě každý. Místní divizní klub pobavil fotbalové Česko vtipným twitterovým účtem a originální kampaní před pohárovou bitvou s Libercem (1:5). „Sami ze sebe si děláme legraci, což je rozdíl mezi námi a ostatními,“ říká správce účtu Roman Jedlička. Sympatický chlapík v Rokycanech trénoval mládež a teď je vedoucím týmů U17 a U19, kromě toho v televizi komentuje hokej. Mimochodem, rozhovor vznikal krátce před svátečním zápasem a není tak úplně vážný.

Dlouho jste svoji identitu tajil. Našel se někdo, kdo vás poznal ještě předtím, než jste vystoupil z anonymity?

„Pár lidí mě poznalo po hlase. V televizi komentuju zápasy NHL a ve středu ráno jsem byl v rádiu, takže někteří fanoušci NHL už dobře věděli.“

Jak vás napadl právě Twitter, který v Česku není masově rozšířenou platformou?

„Když jsem viděl Honzu Kollera, jak při losování drží v rukách lísteček s nápisem FC Rokycany, přišlo mi to tak absurdní a bizarní, že jsem říkal, že uděláme něco podobného. Proto jsem vymyslel tenhle účet. A proč Twitter? Přemýšlel jsem, která platforma je na to nejlepší. Kdybychom byli na Facebooku, budeme mít 20 tisíc sledujících, ale všechno by to byli místní lidi. Mně šlo o to dostat se do médií, mezi influencery a lidi, kteří něco znamenají. A ti jsou na Twitteru.“

Rozjel jste kolotoč, který dosáhnul nevídaných otáček. Rokycanský záložník Michal Černý, v civilu technický vedoucí reprezentační jednadvacítky, zmínil slovo blázinec. Co říkáte na to, že se běžný duel MOL Cupu stal nejsledovanějším zápasem kola?

„To není běžný zápas. To je zápas roku, kde hraje… Liberec?“

Ano.

„Liberec s Rokycany. Za nás je to velká událost.“

A co kdyby přijela Sparta nebo Slavia? Bylo by to ještě větší?

„Uvidíme až v příštím kole, teď se k tomu nebudeme vyjadřovat.“

Ani kluci v kabině nevěděli, kdo je twitterovým guru, směje se rokycanský střelec Video se připravuje ...

Máte i klubový Instagram. Kde jste bral inspiraci na povedené příspěvky na dvou platformách?

„Instagram šel mimo mě, ten si udělali kluci v kabině ještě dřív než já Twitter. Dokonce mají i vlastní YouTube, ten taky doporučuju fanouškům. A Twitter? Je těžké popsat, jak vznikají nápady. Z hlavy to vypadává přes ruce na klávesnici a jde to ven.“

Je pro vás výhoda, že pracujete v médiích, kde máte k dané problematice blíž?

„Když umíte česky, je to samozřejmě výhoda. Miluju dvojsmysly, češtinu, sport a humor. Zároveň jsem se přiučil různým činnostem, jak se zdokonalit v grafikách, umím stříhat videa… Bylo tam pár věcí, které jsem neuměl a musel jsem se je naučit, ale jsem za to rád.“

Které příspěvky jsou z vašeho pohledu nejpovedenější? Velkou popularitu si získala sestava s profesemi jednotlivých hráčů.

„Všechno sedí, nebylo tam vůbec nic vymyšleného. Lidi si mysleli, že si děláme legraci, ale tak to není. Na křídlech jsou rychlíci, kteří rozvážejí potraviny. V brance je stavbyvedoucí, který postaví zeď. Má někdo lepšího brankáře? Nemá. Útočník, který dělá zámečníka, má klíče ke každé brance. Máme i učitele, u nichž je samozřejmě nebezpečí, aby nehráli příliš profesorsky, ale ta sestava nemá chybu. Když se podívám na sestavu Liberce a od brankáře po útočníka vidím fotbalista, fotbalista, fotbalista, je to trochu nuda.“

A co třeba takzvané gaučenky? Chcete několikrát virtuálně vyprodat stadion a vybranou částkou financovat mládež.

„Nevím, jestli je to nejpovedenější příspěvek, ale rozhodně je to nejlepší pro klub. Lidi, kteří se baví u našeho Twitteru, nám můžou pomoct a poslat pár korun na mládež. Na hřišti, kde teď stojíme, pobíhají malé děti, které z toho budou žít. Pomůže nám i jedna sázková kancelář, která všechny peníze vsazené na Rokycany pošle k nám do klubu. Kdo vsadil na Rokycany, neprohloupil.“

Líbila se vám reakce Liberce, který přistoupil na vaši hru?

„Chci mu moc poděkovat. Nejen, že je to kvalitní soupeř, taky byli naprosto fantastičtí v PR oblasti. Hodně nám s tím pomáhali a sdíleli naše příspěvky, bez nich by to asi nemělo takový dosah. Nevím, jestli by se takhle zachovaly všechny prvoligové týmy. Smekám před Libercem! Pomohla nám i spousta osobností.“

Slávistický boss Jaroslav Tvrdík, herec Ladislav Hampl, reprezentační obránce Vladimír Coufal…

„Video s Vláďou jsme měli v den zápasu. Stačilo ho jen naťuknout, jestli pošle video, a během chvíle jsme ho měli. Všem děkujeme.“

Myslíte, že se vám povedlo oslovit i lidi, kteří fotbal jinak nesledují? Že se naučí chodit na Rokycany?

„Nevím, jestli přímo na Rokycany, ale o to až tak moc nejde. Psala nám třeba spousta žen: ‚Fotbal nesleduju a nemám ho ráda, ale vy mě fakt bavíte.‘ A přesně o tohle jde. Přitáhnout co nejvíc lidí k fotbalu. To je to nejlepší, co můžeme udělat ne pro Rokycany, ale pro celý fotbal.“