Pohárové tripy Plzně: na Ligu mistrů autobusem, do Hlučína letadlem

Úsměvný paradox. Na Ligu mistrů do Mnichova vyrazili úřadující mistři z Plzně autobusem. Do Hlučína si na třetí kolo MOL Cupu objednali letecký speciál. Z Prahy do Ostravy je už v úterý večer přivezl Saab 340A společnosti SprintAir, informoval Vojtěch Očadlý na Twitteru. Zápas v Hlučíně, který pohárovou bitvu s Plzní uvidí potřetí v historii, začíná ve středu v 15 hodin. Lístky na účastníka Ligy mistrů stojí 250 korun. Přesto mizí docela rychle.

„Jedna věc, která člověka mrzí, že nebudeme hrát pod světly,“ říká o blížící se bitvě hlučínský trenér Filip Smékal. „Přesto věřím, že lidi neodradí ani brzký čas výkopu, dorazí jich přes tisíc a vytvoří klukům skvělou atmosféru.“

I čas zápasu souvisel s cestováním Plzně. Návrh na výkop v 17 hodin mistr odmítnul. Kvůli nabitému programu se viktoriáni chtějí přes celou republiku vracet co nejdříve, aby ušetřili síly. Například Baník Ostrava, se kterým Plzeňští hrají doma ligu v sobotu, zůstane po středečním pohárovém utkání ve Velvarech v Praze. Domů se vracet nebude.

Také proto si Plzeňští objednali letecký speciál. Na Ligu mistrů to měli do Mnichova po dálnicích pohodlnější autobusem, ostatně i Bayern pak do Plzně volil stejnou variantu. Do Hlučína brali letadlo. Pohár jako pohár.

Na výjimečný duel reagovali i v Hlučíně, kde kariéru rozjížděli Verner Lička, Patrizio Stronati, Jiří Pavlenka nebo Vladimír Coufal. Ceny vstupenek, které jsou na MSFL 60 korun, zvedli na 250. S tím, že mládež do 15 let a majitelé permanentek mají vstup zdarma.

„Takový zápas je odměna pro kluky a pro diváky pěkný zážitek,“ vysvětloval předseda klubu Petr Tač. „Každopádně to bude svátek. Kolikrát se nám poštěstí, že vystřídáme Bayern Mnichov v sérii soupeřů v nabitém podzimu mistra?“

Plzeň se v Hlučíně v poháru představila už dvakrát. V roce 2016 vyhrála 7:0, před třemi lety 3:1. „Naším jednoznačným úkolem je přes Hlučín postoupit,“ má jasno trenér Michal Bílek. „Ale zároveň upozorňuju, že nečekám žádný lehký zápas, spíše naopak. Opět se musíme dobře připravit, nic nepodcenit a tento duel zvládnout. Kádr máme široký a je potřeba zátěž trochu rozložit. Věřím, že všichni hráči jsou připraveni a ti, kteří nastoupí, odvedou dobrý výkon.“