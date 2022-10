Zlín postoupil, ale herně selhal. Kouč Jelínek: Takto nemůžeme pokračovat

Fotbalový analfabet, který zpoza plotu na pár minut nakoukl na hřiště, musel mít jasno. Modří jsou první liga, žlutí stěží průměr druhé. Jenže v reálu to bylo opačně. Vítězný pokřik ve zlínské šatně byl po vydřeném triumfu až nepatřičně hlasitý. „Jediné pozitivum je výsledek. Jsme rádi za každé vítězství. Ale víme, že jsme hráli špatně,“ shrnul útočník Vukadin Vukadinovič.

Ve hře Jelínkova souboru jste nenašli skoro nic pozitivního. Nacvičená věc, která by diváka potěšila? Neblbněte. Maximálně pár individuálních výkřiků. Youba Dramé ukázal svoje přešlapovačky, Lukáš Bartošák dorazil těsně za brankovou čáru Vukadinovičovu střelu a ke konci poslal balon po rohu pod břevno Joss Didiba. Stačí? Nemělo by. Nikomu. „Jihlava předvedla větší odvahu, kvalitu na míči. Nám to vůbec nefungovalo. Nevím, čím to bylo. Ale jsem rád, že jsme proměnili šance. V poháru jde primárně o postup, s tím jediným můžeme být spokojeni,“ podotkl Jelínek.

Přitom domácí nastoupili téměř kompletní. Vypadali však, jako by si přišli po šichtě ve fabrice začutat. S jasnou ambicí: Co nejmíň se zadýchat, nezranit se a výsledek moc neřešit. „Soupeř nás potrápil. Ani jsme to nečekali. Jihlava zjistila, že s námi může hrát a měla tři, čtyři šance. To je moc,“ věděl Vukadinovič, jenž si víc zaběhal bez balonu, než zahrál.

Kdyby cizinci v sestavě Vysočiny v čele s Wilsonem Araujem chápali, co je to razantní a jednoduché zakončení, mohlo to být po půli nikoliv 1:0, ale třeba 1:5. Bez přehánění. Mátožní borci z nejvyšší soutěže jen přihlíželi útočným rejdům soka a vzývali štěstí, ať za gólmana Stanislava Dostála nic nepadne. Nepadlo. Kvůli jihlavské neschopnosti před bránou, ničemu jinému. „Máme celkem mladý tým, jsme ve fázi vývoje. Hráči sbírají zkušenosti a věřím, že za dva, tři roky budou ty šance proměňovat. Možná i dřív,“ uvedl trenér hostů Jan Kameník, jenž navzdory interesu klubu o služby Ondřeje Smetany pokračuje ve funkci.

Pozici si ve druhé lize zpevnil dvěma remízami a poslední vydřenou výhrou 1:0 v nastavení nad Slavií B. „Oficiálně se ke mně nic nedostalo. Neměli jsme ani žádné ultimátum. Jenom jsem si o tom přečetl v novinách. Tyhle situace fotbal přináší. Je potřeba s tím žít a pracovat dál,“ okomentoval nevzrušeně jednání managementu se Smetanou a svůj případný konec.

Jako profík zatím jede dál - a mužstvo se pod ním zvedlo. Nechybělo moc a vyšouplo prvoligistu z poháru. „Hráče za výkon pochválím,“ řekl Kameník, bývalý asistent Michala Bílka právě ve Zlíně. „Šance si vytvoříme, ale bohužel je neproměníme. Na krásu se fotbal nehraje,“ připomněl.

Kdyby ve zlínském klubu existovala přirozená náročnost na hráče, žádné prémie by tentokrát za postup nebrali. A celý realizační tým s nimi. Takový herní projev akorát vyžene poslední zbytky fanoušků z hlediště. Už nyní je to převážně o dlouholetých srdcařích, kteří mají svá místa, a fotbal na Letné prostě patří k jejich životu. Jakékoliv (ne)kvality. Tentokrát jich podle hlasatele dorazilo 1693.

V sobotu večer lidi přijdou znova a ve větším počtu, protože přijede Plzeň. Budou zvědaví na mistra, neporaženého lídra tabulky a oblíbeného Michala Bílka na lavičce. To je poslední kouč, pod kterým měla hra Zlína konstantnější úroveň. Minulá sezona i ta letošní za moc nestojí. Na jeden slušný zápas připadají dvě nudná představení. Přitom kádr není podle jmen špatný. Zkušený je nadmíru.

Nebýt v lize Pardubice, je vítěz domácího poháru z roku 2017 úplně na dně. Dá se očekávat, že o víkendu bude Zlín daleko lepší, odhodlanější, koncentrovanější. Nicméně tento zápas by ještě měl mít dohru, ať se hráči proberou. „Na jakýkoliv tým asi by byl takový výkon málo. Mám připravené hodnocení, musíme si to vyříkat,“ dodal Jelínek.