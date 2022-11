Na Radu čeká ve Zlíně dřina. Konec s Vyškovem? Jen negativa, ví Procházka

Bída, zmar, beznaděj. Kolikátý díl? Počítá to ještě někdo? Fotbalový Zlín chřadne a chřadne. Strašidelný podzim ukončil „stylově“, vyřazením v osmifinále MOL Cupu od druholigového Vyškova (0:1). Trenér Petr Rada, o jehož nástupu k předposlednímu celku FORTUNA:LIGY se definitivně rozhodne příští týden, bude mít před sebou v případě dohody moře práce. „Převládají jenom negativa,“ klopil zrak kapitán Václav Procházka.

Zato svěřenci Jana Trousila budou mít krásnou zimu. Stráví ji jako druhý tým F:NL a čtvrtfinalista domácího poháru. Po Jablonci si podali venku dalšího favorita. Znovu 1:0. Zvládli to i bez klíčových mužů defenzivy, brankáře Antonína Kinského a obránce Františka Matyse. Oba chyběli kvůli povinnostem u mládežnické reprezentace.

Na přeložení duelu Zlínští nepřistoupili. Ani tak před dvěma tisícovkami věrných neuspěli. Opět. „V naší situaci ani není nějaká výhoda jít na druholigový tým, který je na vlně. Bylo vidět, že si věřili,“ všímal si Procházka. „Oni jsou na špici druhé ligy a my dole v první. Tím se rozdíly smazávají a bylo to vidět,“ připojil zaskakující kouč Vít Vrtělka.

Zápas, který byl na šance vyrovnaný, rozsekl po brejku a bravurní kličce brankáři Matejovi Rakovanovi záložník Alexis Aléxué Elandi. „Co k tomu říct, když pět minut před koncem vyrobíme tak fatální chybu. V podstatě jsme se vyřadili sami,“ reagoval Vrtělka.

Pětadvacetiletý Kamerunec Alexis Elandi je jedním ze zahraničních klenotů Vyškova. Tento borec by měl hravě na nejvyšší českou soutěž. Vždyť má šest startů ve francouzské Ligue 1. V dresu FC Nantes dokonce před sedmi lety skóroval proti Nice.

Je jisté, že o něj bude v zimě zájem výš. Stejně jako o dalšího afrického dravce Bienvenueho Kanakimanu, reprezentanta Burundi a autora devíti podzimních branek. Nepochybně by oba pomohli i Zlínu, odkud odchází nejlepší střelec Lamin Jawo. Na konci roku mu doběhne smlouva, novou nepodepíše. Má se za to, že půjde do Mladé Boleslavi. Proti Vyškovu už seděl jen na lavičce.

Povadlý soubor, který provizorně vedli Vrtělka s Petrem Jiráčkem, neukázal po odchodu hlavního kouče Jana Jelínka žádný posun k lepšímu. Vystřihl vysoce nekvalitní výkon, kterým se prezentoval po větší část podzimní části. „Touto porážkou jsme si vypili kalich hořkosti do dna,“ ulevil si Vrtělka, doteď Jelínkův asistent.

Červená karta v nastaveném čase pro zkušeného středopolaře Roberta Hrubého za surovou hru jen podtrhla zlínskou frustraci. „Postupem času si Vyškov vytvářel šance a my jsme se pak utápěli v tom, v čem poslední dobou jsme. Sráží nás naše chyby, bylo to upracované. Podzim končí hodně špatně. Tohle je taková tečka,“ shrnul stoper Procházka. „V posledních zápasech jsme se ani moc neměli čeho chytit. Jsme ve špatné situaci. Všichni jsme z toho zklamaní. Určitě ještě přijdou další kroky. Doufám, že nám pomůže přestávka. Čeká nás hodně těžké jaro, musíme do něj vstoupit úplně jinak,“ dodal.

V tu dobu už bude mít tápající Zlín nejspíš na povel čtyřiašedesátiletý dráb Rada, jenž se v nejbližších dnech sejde s majitelem druholigové pražské Dukly Petrem Pauknerem. Pokud se oba muži domluví na ukončení kontraktu, což se předpokládá, bude volný pro FC Trinity. Náročné mise se neleká.

Ve čtvrtek byl Rada ještě doma v Řitce, zápas sledoval na dálku. „Byl to můj první trenér, když jsem přišel z dorostu do áčka Plzně,“ vybavil si veterán Procházka. „On je motivátor, nabudí tým. Ale nechci hodnotit něco, o čem nevíme, jestli to nastane,“ dodal.