Afričané se řítí do Edenu! Vyškov je nadšený, předvede se Trpišovskému?

Hráči si svorně přáli narazit na jedno z pražských „S.“ Byť výjezd do Prahy nebyl preferovanou variantou. „Ale i tak bylo nadšení. Rovněž ze strany vedení,“ popsal vyškovský kouč, jenž se svým souborem dokázal na podzim šokovat venku Jablonec i Zlín.

Takže do třetice? „Pro nás je hlavní, abychom se dobře prezentovali ve druhé lize,“ uvedl Trousil. „Ale na pohár se určitě připravíme a budeme to chtít Slavii, která je samozřejmě obrovský favorit, co nejvíc znepříjemnit. Pro nás všechny to bude svátek, v Edenu prakticky nikdo z kluků nehrál. Uvidíme, co to udělá s jejich hlavami, ale máme v týmu dost cizinců, kteří to tak nevnímají,“ podotkl.

Přímo pod nosem bude mít Jindřich Trpišovský klenoty Vyškova, které dosazuje kouči do kádru africký majitel klubu Kinglsey Pungong. V zimě jich pár dalších přibylo. Když o nich Trousil mluví, volí jen pozitivní slova. Jak šéf slíbil, tak učinil. Neposlal na Moravu žádné druhotřídní zboží.

Na zkoušce zaujal hlavně útočník Fahad Bayo (24), jenž po vleklém zranění ukončil angažmá v izraelském FC Ashdod. V tamní lize odehrál 41 zápasů a vstřelil 8 branek. V reprezentaci Ugandy má interesantní bilanci 18/7. „Je silový, takový typ jsme hledali. Vypadá velmi dobře, jen musí dohnat kondiční manko,“ přiblížil Trousil, jenž už staví mužstvo bez záložníka Adama Fofany. Dvaadvacetiletý záložník z Pobřeží slonoviny se musel po vypršení víz vrátit z hostování do dánského BK Vejle.

Náhrady za jednu z opor však mají být dostatečné. „Majitel reaguje rychle,“ ocenil Trousil, jemuž zůstaly k dispozici opory Kanakimana či Alexis Elandi Alégué.

Vyškov by měl být na jaře ještě silnější než v první polovině sezony, po níž je ve F:NL druhý o dva body za ekonomicky zdecimovanou Příbramí. Šance na přímý postup mezi elitu se zvyšují. Přispět k historickému úspěchu má sedm až osm hráčů ze zahraničí, ještě je v plánu příchod jednoho křídla. V jednom utkání může nastoupit maximálně pět borců mimo Evropskou Unii. To nebude zas takový zádrhel, neboť dva jsou občany Francie.

Nově má šestačtyřicetiletý Trousil v přípravě obrovitého obránce Musu Ramathana (21, Uganda), jenž působil v americkém Cincinnati v záložním týmu soutěže MLS Next Pro. O místo bojují také zambijský stoper Golden Mafwenta (22, Real Monarchs) či záložník Cheick Oumar Souaré (20), který má jeden start v Ligue 1 za Olympique Marseille. Před dvěma lety dostal na devět minut šanci proti Racingu Lens. Tento talent guinejského původu reprezentoval Francii ve výběru U-16 a nyní zkouší prorazit v Česku.