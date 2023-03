Na Kuchtu se pískalo: Baví mě, když na mě lidi řvou. V hlavě jsem silný

The Gebre Selasssie si vjel do vlasů s Ladislavem Krejčím • ČTK / Černý Vít

Sice až na penalty, ale postup máte. Cítíte velkou úlevu?

„Věděli jsme, že to bude těžké utkání. Vnímali jsme, jaké je počasí, v jakém stavu bude hřiště… Fotbal se na tom hrát nedá, museli jsme se přizpůsobit. Nějakou chvíli nám to trvalo, ale nakonec nám to na penalty vyšlo. Jsme za to rádi.“

Podzimní ligový duel proti Slovanu jste pro vyloučení nedohrál, následovala dlouhá stopka. Čekal jste, že vás domácí fanoušci přivítají pískotem? Na severu Čech jste v minulosti nastupoval…

„Myslím, že jsem tu za ten rok odvedl dost práce. Liberec za mě vydělal peníze. Co se stalo první kolo, to mě hodně mrzelo. Hned po zápase jsem se za ten zákrok omluvil. S Olim Vliegenem spolu nemáme problém, bavíme se spolu. Fanoušky neřeším.“

Dvěma vstřelenými góly a proměněnou penaltou v rozstřelu jste jim ostatně poslal jasný vzkaz.

„Víte, já jsem tu zažil dost turbulentní rok. Liberec je krásné město, mám tu dost kamarádů, mám tady k tomu vztah. Fanoušci mě namotivovali, chtěl bych jim poděkovat. Samozřejmě ironicky. Dotlačili mě k takovému výkonu, že z toho byly dva góly. Baví mě, když na mě lidi řvou. Neřeším to, jsem v hlavě silnej.“

Zápas se od úvodu hodně kouskoval. Jak složité bylo do něj skočit v roli střídajícího hráče?

„Není to lehké, ale já jsem věděl, že mě tohle čeká. Připravoval jsem se na to. V sobotu máme další důležitý zápas. I pohár ale bereme se vší vážností, chceme se dostat co nejdál. Máte pravdu, že to bylo hodně rozkouskované, nepadaly karty… Ale tohle hodnocení nechám na někoho jiného. Jsem toho po každém zápase plný a těžko to koušu.“

Věděl jste dopředu, kam bude zahrávat pokutový kop?

„Jo, byl jsem si naprosto jistej. Penalty tolik nekopu, neperu se o balon. Teď jsem byl určenej Lubošem Loučkou a nesahal mu do toho. Ani jsem neřešil, že půjdu na řadu jako pátý. Už když kluci kopali a proměňovali jsme a domácí hráč naopak nedal, věděl jsem, kam jí budu kopat. Oli čekal, že to dám doprostřed, ale já trefil volný kout a slavíme postup.“