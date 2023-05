Priske: Pro trofej uděláme všechno. A marodka? Na tréninku jsme měli...

V pozici trenéra Sparty ještě není ani rok. Přesto už má nadosah první trofej. Brian Priske ve středu povede Letenské do finále MOL Cupu proti Slavii. Cíl je jasný: uspět a udělat od letního příchodu do klubu první opravdu velký zářez. „Museli jsme vydat hodně energie, abychom se do finále dostali. Ve hře je hodně, víme to my trenéři i hráči. Uděláme všechno pro to, abychom trofej získali,“ zdůraznil dánský odborník.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský po posledním ligovém utkání mluvil o tom, že by finále poháru raději hrál až po skončení ligového ročníku. Jak to vidíte vy?

„V kalendáři je to dlouho, všichni to víme. Je to takhle dané. Pravdou je, že je od posledního zápasu krátká pauza. My jsme ale dlouho bojovali o to, abychom ve finále byli. Musíme být připravení. Je to o zdejší kultuře, nedokážu to moc posoudit. V Dánsku se finále poháru hraje vždy ve stejný termín. Budeme připravení, máme za sebou dobrý trénink. Vnímáme to jako velkou příležitost, jak získat trofej.“

Ano, o tu se hraje. O výhodu směrem do evropských předkol plynoucí z triumfu v poháru ovšem nikoli. Ztrácí tím finále něco ze svého náboje?

„Obecně je to velký a očekávaný zápas, finále poháru. Museli jsme vydat hodně energie, abychom se do něj dostali. Máme možnost získat jednu ze dvou trofejí, navíc vyhrát derby. Ve hře je hodně. Víme to my i hráči. Musíme se soustředit na fotbal a na to, jak to bude vypadat na hřišti, to je naše práce. Máme velké ambice a uděláme všechno pro to, abychom trofej získali. Potřebujeme hlavně odehrát dobrý zápas. A kolem deváté večer uvidíme, jak to dopadne.“ (usměje se)

Sparta ani Slavia o víkendu herně zrovna nepřesvědčily, vy jste ale na rozdíl od soupeře získali tři body. Bude psychologická výhoda na vaší straně?

„To nevím. Určitě nám pomohlo, že jsme to v neděli zvládli, může nás to nakopnout. Mluvil jsem o tom hned po Liberci, že jsme mohli podat lepší výkon, ale byl to těžký zápas a my v něm ukázali mentalitu a ve finále i kvalitu. Podpoří to psychické naladění mužstva. V několika posledních utkáních jsme museli dotahovat, ale povedlo se nám to zvládnout. Zítra to bude jiný zápas. Derby, finále, může se stát cokoli. Bude důležité, abychom se drželi toho, co si řekneme.“

Jak je na tom kádr po zdravotní stránce?

„Kluci jsou na tom dobře. Měli jsme na tréninku čtyřiadvacet hráčů.“ (usměje se)

Může být vaší výhodou, že se hraje na Letné, tedy ve vašem domácím prostředí?

„Bylo by hezké, kdyby to byla výhoda. Jsme rádi, že můžeme hrát tady. Známe kabiny, hřiště, všechno. Ale bude tu i hodně fanoušků Slavie… Je to jiný zápas, než jsou ty běžné, které tu během sezony hrajeme.“

Slavia do posledního derby změnila rozestavení, zatřásla i personálním složením sestavy. Budete nyní v přípravě na utkání o to obezřetnější?

„Budeme se připravovat jako vždycky. Naši hráči jsou ty nejdůležitější, chceme je připravit co nejlépe. Určitě se budeme dívat na to, jak by Slavia mohla nastoupit, v jakém rozestavení a s jakými hráči. Ale to děláme pokaždé.“

Co změnit oproti poslednímu vzájemnému duelu, ve kterém jste prohrávali 0:2 a museli v závěru dotahovat? Budete apelovat na lepší vstup?

„Myslím, že jsme i v prvním poločase měli dobrou kontrolu, v defenzivních činnostech jsme ale neudělali některé věci dobře. Klíčové je, abychom hráli náš fotbal, ve správný moment byli přímočaří. Chceme držet míč na zemi, kontrolovat hru a být ve správných prostorech.“

Vnímáte, že by zvládnuté finále mohlo mít i pozitivní přesah do ligového finále?

„Každý zisk trofeje tým nakopne. Všichni to víme. Ale konec sezony to nerozhodne, v lize zbývá ještě pět zápasů. Pokud bychom to zvládli, určitě by nám to pomohlo. To ale samozřejmě platí i pro soupeře.“