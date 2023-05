Krejčí: Snad to bude jenom o fotbale. Pamatuju si, co říkal Bořek Dočkal...

Ví, jaké je zvednout trofej pro vítěze poháru nad hlavu. I to, když při stejném aktu z první řady pozorujete soupeře. Kapitán Sparty Ladislav Krejčí ve středu chce logicky zopakovat tu první zkušenost. Svůj tým povede do prvního kruciálního střetu se Slavií a zajímá ho pouze úspěch. „Pamatuju si, co říkal Bořek Dočkal. Že tyhle momenty a trofeje nejvíc tvoří pouto ke klubu a spoluhráčům. Je to zkrátka nejvíc,“ prohlásil.

Jsou to téměř tři roky, co jste si okusil, jaké to je uspět v domácím poháru. Použijete tuhle zkušenost v motivační řeči směrem ke spoluhráčům?

„Pamatuju si obě finále. To vyhrané i prohrané... A samozřejmě vím, co chci zažít dneska. Nějaké připomenutí určitě bude. Pamatuju si, co říkal Bořek Dočkal. Že tyhle momenty a trofeje nejvíc tvoří pouto ke klubu a spoluhráčům. Je to zkrátka nejvíc. To budu určitě zmiňovat. Věřím, že k tomu podle toho přistoupíme.“

Na jaře prakticky jen vítězíte, poslední zápasy ale herně nebyly tak přesvědčivé. Čím si to vysvětlujete?

„Odůvodnění pro to mám. Ty týmy mají stále více materiálů o naší hře, jsou připravenější. Musíme hledat nové a nové způsoby, jak se prosadit. Pořád se nám ale hodně soupeřů přizpůsobuje, za to jsem rád. Další věc je, že probíhala nějaká rotace hráčů. Máme ale dost silný kádr na to, že zápasy zvládáme, i když už ne tak dominantně jako na začátku jara. Ale kvalitu potvrzujeme pořád.“

Naposledy jste v lize vyhráli, soupeř pouze remizoval. Může to být vaše výhoda?

„Takhle vůbec nepřemýšlím. Do utkání jdeme oba týmy stejně namotivované a se stejným chtíčem získat trofej. Navíc v takovém zápase, jako je derby a při takové atmosféře, kterou jsem, troufnu si říct, ještě nezažil. Stadion bude rozdělený padesát na padesát. Moc se na to těšíme. Uvidí se, kdo měl větší výhodu.“

Berete tohle derby i jako určité kolíkování teritoria před ligovým derby, které může rozhodnout o titulu?

„Souhlasím s trenérem, že pohárový triumf může být určitý boost, ale je to boj na dvou frontách. Pokud to zvládneme, může to být jedině plus. Ale cesta k druhé trofeji je ještě dlouhá a může se stát cokoliv. Vzpruha to určitě může být, ale potom už je to jen o udržení koncentrace, přepnutí na soutěž zpátky a uvědomění si těch cílů, které máme.“

Poslední derby mělo vysokou úroveň, řešil se po něm prakticky jen fotbal. Věříte, že to tentokrát bude stejné?

„Jsem přesvědčený, že i my jsme součástí kultury, kterou společně tvoříme. Doufám, že se to povede v minimálně podobném měřítku a i v ochozech to bude stejné. Chtěl bych, aby to byl znovu krásný fotbal. Aby se na něj mohlo vzpomínat, ať už to dopadne jakkoli. Aby se neřešily věci okolo, ale to, kdo jaký předvedl výkon na hřišti. To by bylo nejhezčí.“