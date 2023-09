Sparťané přiznali kouči Líšně: Byli jste lepší. Přesně trefil sestavu mistra

Předloni 0:3, letos už jen 0:1. A Líšeň nebyla proti Spartě ve třetím kole MOL Cupu daleko od senzace. Možná stačilo, aby Marek Polášek stlačil svou ránu z dálky o pár centimetrů níž a místo břevna poslal domácí bojovníky do vedení. „Na tréninku to zkouším. Sem tam to trefím a někdy to letí čtyřicet metrů nad,“ líčil odchovanec Slovácka po porážce 0:1.

Dvaadvacetiletý Polášek měl na své noze hned dva góly. Už ve 4. minutě zpoza šestnáctky protáhl brankáře Vojtěcha Vorla, následně měli domácí dvě šance po rohových kopech. Mistr s obměněnou sestavou start nezachytil. „Na míči byla Sparta určitě dominantnější, ale my jsme hráli to, co jsme chtěli. Výsledek nás mrzí, ale na druhou stranu jsme spokojení, co jsme předvedli,“ poslal adekvátní pochvalu do svých řad.

Druholigista opravdu vystřihl působivý výkon, vysokého favorita se nelekl. Hrál nebojácně, cpal se k brance. „Rozhodlo proměňování šancí,“ věděl Polášek. „Všichni hráči Sparty měli kvalitu, ale pokud mám říct, kdo mě zaujal, tak asi Karabec. Líbil se mi,“ dodal.

Před téměř dvěma tisícovkami diváků si sparťané oddechli, že vyrovnaný duel nešel do prodloužení. Zajistila to hned po přestávce perfektní levačka Michala Ševčíka, jenž na Letnou přestoupil právě z Brna. Akorát z konkurenční Zbrojovky. Gól v mistráku vstřelil poprvé od dubna. Do vápna mu přihrál aktivní Adam Karabec, nejlepší hráč vítězů. „Skvělý pocit, mám obrovskou radost,“ tetelil se mladý záložník, jenž měl v hledišti hodně známých. „Rodina je i na mých zápasech v Praze, ale v Brně je to specifické. Jsem rád, že se mi to povedlo zrovna tady,“ přiznal.

Svůj výkon však hodnotit nechtěl. „Nechám si to pro sebe,“ reagoval.

Domácí fanoušky potěšili a trenér Milan Valachovič se pochlubil, že stoprocentně trefil sestavu protivníka. Novináře vybízel, ať se jdou podívat do kabiny na nástěnku. „Spartu jsme studovali, měli jsme hodně materiálů. Chtěli jsme ji nechat rozehrávat a ve středové zóně získávat míče,“ shrnul kouč SK Líšeň.

Na svůj soubor byl hrdý. Porážce navzdory. „Kluci splnili úkoly fantasticky. Proti mistrovi republiky jsme odehráli velmi dobrý zápas. Bavil jsem se s lidmi ze Sparty. Dokonce mi řekli, že jsme byli lepší. Měli jsme víc šancí. Bohužel se nám nedaří dávat ze hry góly,“ posteskl si kouč Líšně, která ve druhé lize pět kol po sobě neprohrála. A v poháru málem sejmula i velkou Spartu.