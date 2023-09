Frydrych: Postup je úleva. Podcenění? Ne, ale výkon musíme hodit za hlavu

Běžela poslední minuta nastavení duelu MOL Cupu mezi Baníkem Ostrava a domácími Zápy, když Michal Frydrych na dlouhou nohu dorazil míč za bezmocného brankáře Josefa Řeháka. Gól znamenal vydřenou výhru Baníku 2:1 nad třetiligovým soupeřem. Sami hráči i početná výprava ostravských fanoušků si mohla oddechnout. „Určitě jsme věděli, že to tady snadné nebude. V tréninku jsme se zaměřili na věci na menším hřišti, ale ve finále jste viděl sám, že to vypadalo všechno trochu jinak,“ pronesl střelec vítězné branky.

Ulevilo se vám, když jste míč docpal do sítě?

„Byla to velká úleva. Všichni víme, že tyhle pohárové souboje se soupeři z nižších soutěží jsou vždy obtížné.“

Jak jste zápas vnímal z pozice stopera?

„První poločas nám vůbec nevyšel. Jediné pozitivum bylo, že jsme se šťastně dostali do vedení. O přestávce jsme si řekli, že tam musí být z naší strany větší zaangažovanost, což se sice povedlo, ale paradoxně vyrovnali. Věděli jsme sice, že hrají na standardky, že je to jejich zbraň, ale stejně z toho inkasujeme, i když už hráli o deseti. Byl tam souběh chyb, takže nakonec můžeme být rádi, že to takhle dopadlo, abychom se nemuseli tahat do prodloužení a snad dokonce do penalt. Výsledek je pozitivní, na výkon radši zapomenout.“

Kdyby Zápy vedly po třiceti minutách možná 3:0, nikdo by nemohl nic zpochybňovat. Co se dělo s Baníkem?

„Mají tady menší hřiště, hrají nátlakovým způsobem, kdy čekají, kdy se míč někam nečekaně odrazí. Druhé míče jsme nezachytávali. Nevím, jestli tam bylo z naší strany doslova podcenění, ale asi jsme si mysleli, že to půjde samo.“

Vedli jste 1:0, domácí hráli o deseti. Došlo na uspokojení?

„Může to tak vypadat. Sám víte, že když soupeř dostane červenou kartu, tak většinou brání ještě poctivěji. Vrhali se na nákopy a dlouhá vhazování. Nám se pak otevírala okénka, Filip Kubala tam měl nějaké dvě šance, bohužel jsme je nedali.“

Čekali jste složitější zápas, než byl ten poslední ligový se Zlínem?

„Určitě jsme věděli, že to tady snadné nebude. V tréninku jsme se zaměřili na věci na menším hřišti, ale ve finále jste viděl sám, že to vypadalo všechno trochu jinak.“

Byly ty nedostatky způsobeny změnami v sestavě?

„Ne, tím to není. Sice je fakt, že když prostě týden co týden nehrajete pravidelně, tak ten rozjezd může být složitější, možná i proto ten první poločas nebyl úplně přesvědčivý. Hráli jsme i v jiném rozestavení na tři stopery, ale opravdu to na tohle nesvádějme. Postup máme, hodíme to za hlavu a jdeme na další zápas.“

V minulé sezoně Baník taky zažil postupový thriller proti soupeři ze třetí ligy, bylo to proti Kroměříži. Hovořilo se o tom zápase během přípravy na Zápy?

„Ne, tohle jsme vůbec neměli v hlavách, ale jednu věc vám řeknu, rozhodně jsme to nechtěli dotáhnout do prodloužení, tam už nikdy nevíte. Že jsme to zvládli v základní hrací době, je důležitější, než se může zdát.“

Užíváte si podobné zápasy, kdy pro danou obec je zápas s prvoligovým soupeřem svátkem? Bylo tady plno, více než tisíc diváků.

„Z vesnice pocházím, vyrůstal jsem tam, takže pro mě je tohle velice známá atmosféra. Lidi jsou hned u lajny, je všechno slyšet. Mně tyto pohárové zápasy nevadí, i když jsou hodně náročné. Všichni čekají, že ukážete kvalitu, ale někdy se to povede líp a někdy hůř.“

Takže je to v něčem třeba lepší než na Spartě, že tady slyšíte kdejakou peprnou narážku?

„Tak záživnější je určitě ta velká návštěva někde proti top soupeři, kde není slyšet vlastního slova. To je taková energie, která vás žene kupředu. Tady slyšíte každé houknutí a nějaké srandičky nebo posměšky, ale to k tomu prostě patří. Fotbal se hraje pro lidi, to je důležité.“