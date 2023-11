SESTŘIH: Bohemians - Sparta 1:2. Obrat ve druhé půli, rozhodl Ševčík

S totálně překopanou sestavou zvládla Sparta výsledkový obrat, po němž urvala postup do čtvrtfinále domácího poháru. Na Bohemians prohrávala, ale ve druhé půli vytáhla jako hlavní zbraně dlouhé auty a Michala Ševčíka. Šikula dotvořil skóre vítěznou trefou na 2:1.

Devět mužů druhého sledu a jen dva borce, kteří pravidelně patří do startovací jedenáctky, nasadil do pohárové vřavy na Bohemians Brian Priske, kouč Sparty. Donutily ho objektivní okolnosti, letenský tým ničí vlna zranění, navíc má zpropadeně našlapaný program.

Sázka na hladové, jenže nerozehrané vyšla. Sparta jde dál, už je ve čtvrtfinále.

„Nikdy nespekuluju o risku. Ne všechno bylo perfektní, ale jsem pyšný na kluky. Není jednoduché hrát takové zápasy, ale my jsme Sparta, nevadí, kde hrajeme, jak hrajeme, musíme být úspěšní,“ řekl Priske. „Od kluků to bylo fantastické. Hráli jeden za druhého,“ dodal.

Vítěznou branku zapsal pohárový bombarďák Michal Ševčík. Šikula, jenž naskočil na pravém křídle, rozhodl už minulý duel na hřišti Líšně. Ve Spartě zatím naskočil do pěti střetnutí, do tří v lize a dvou v MOL Cupu, přesto vstřelil tři branky.

„Neřekl bych, že bych byl specialista na pohár. Spíš je to tím, že je minutáž větší než v lize, je to tím vytížením. Kdybych dostal víc minut v lize, tak by třeba také bylo víc gólů,“ povídal střelec.

Nejen Ševčík tvořil „jinou“ Spartu. V základní sestavě se z klasických opor zjevil pouze střední záložník Lukáš Sadílek a levý wingbek Matěj Ryneš. Jinak Priske vytáhl neotřelá jména do brány, změnil celou obranu i tříčlenný útok. Po čase se dostalo také na matadora Davida Pavelku, tentokrát kapitána. S obličejovou maskou naskočil Jaroslav Zelený, na jaře klíčový muž, na podzim náhradník. Kouč ho využil jako levého stopera.

„Čekali jsme to, nebylo to pro nás překvapení. Sparta ale disponuje širokým kádrem, kvalitními hráči. Hrají stejný styl, jako kdyby byli v plné palbě,“ vykládal Ivan Hašek, asistent trenéra Jaroslava Veselého.

Změny byly znát, o tom není pochyb - a to především v prvním poločase. Sadílek měl sice velmi dobrou šanci po Ševčíkově smart passu, tedy chytré přihrávce, přestřelil však. V domácím dresu válela útočná dvojice Erik Prekop, Michal Beran. První pil hostům krev dotěrností, rychlostí, důrazem, druhý technikou i přehledem.

Gól ale dala Bohemka po standardní situaci. Ve 22. minutě zahrál roh z pravé strany Robert Hrubý, perfektně hlavičkoval mladý Adam Kadlec. Byl to pro něj nejsvětlejší okamžik. V dalším průběhu dostal žlutou kartu a pustil do úniku Václava Sejka, jenž nebyl pohotový. O poločase byl Kadlec stažen kvůli kartě i potížím s kyčlemi.

To sparťanští trenéři věřili dál prvotnímu složení, což se nakonec vyplatilo. K otočení skóre pomohly mistrovi dlouhé auty v podání polaře Sadílka. V 52. minutě po jednom z nich střílel Pavelka, obrana střelu zablokovala, ale Sejk ranou k tyči vyrovnal. Další vhazování se vydařilo o sedmnáct minut později. James Gomez prodloužil míč Ševčíkovi, jeho první pokus skončil na břevně, ale dorážka v síti. Nakonec šlo o vítěznou branku.

„Bylo vidět, že Sparta není v úplné pohodě, nevytvářela si takové šance. Myslím, že větší šanci porazit Spartu jsme dlouho neměli,“ litoval asistent Hašek.

Další možnost budou mít Bohemians v sobotu, kdy se v lize předvedou na Letné.