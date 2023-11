Rada oslavoval hrdinu: Dukla patří do první ligy. Promluvil o časech výkopů

V druhé lize bojuje Dukla o přední příčky a daří se jí i v domácím poháru – poté, co porazila Vyškov 3:1, už je mezi osmičkou nejlepších. Pražský celek přitom o půli prohrával, kouč Petr Rada ale řízl do sestavy a odměna se dostavila prakticky ihned – střídající Lukáš Buchvaldek svým prvním dotykem vyrovnal a skóre nakonec otočil hattrickem. „Poháru přikládám velkou váhu. Kdo ho podceňuje, jde sám proti sobě,“ řekl Rada v rozhovoru pro iSport.cz.

Jak hodnotíte postup přes Vyškov?

„V první půli to bylo bez šancí a bezzubé. Soupeř se ve 40. minutě prakticky poprvé dostal přes půlku a potrestal nás gólem. V poločase musel jít dolu Filip Kozel, měl nějaké šrámy. Pak nám vyšlo střídání. Všichni tam vnesli oživení – Červenka, Hudec a především Buchvaldek.“

Žolík Buchvaldek vstřelil hattrick, to je nadmíru povedené střídaní…

„Kloubouk dolu před ním. Moc nehrál, pak byl zraněný, pak nebyl ani v nominaci. Už na Slovácku hrál a dal branku a jsem rád, že mi teď dal takovou tu výzvu a řekl tím: „Vidíte, trenére, proč mě nestavíte?“ Pokyny pro něj byly jednoduché – dej góla. Říkám to i střídajícím obráncům. Já to říkám vždycky, pak se o vás píše. Když třikrát nahrajete, je to hezké, ale do novin se nedostanete.“

Dukla je ve čtvrtfinále MOL Cupu a nedá se říct, že by postoupila přes lehké soupeře. Jakou váhu této soutěži přisuzujete?

„Odjakživa je pro mě pohár druhá největší soutěž v republice. Podívejte se do zahraničí, v úterý se hrál německý pohár a všechny stadiony jsou vyprodané. Přikládám mu velkou váhu. Vyhrát ho je hodně daleko, ale pokud byste ho chtěli jen hrát, to můžete vypadnout v prvním kole. Kde je psáno, že nedostaneme doma Spartu a nebude tu deset tisíc lidí? Jestli někdo podceňuje pohár, je sám proti sobě.“

Na zápase byla i přes výkop v 13.30 slušná návštěva – přes 500 lidí. Příště byste ale asi preferoval fotbalovější čas…

„Fotbal je samozřejmě nejlepší za umělého osvětlení, ale spoustu lidí si neuvědomuje, že jsme tu v nájmu. Rozsvítíme za 120 tisíc, z toho pohledu je to složitý. Kdybychom hráli od 17.00, přijde podle mě jen třeba o dvě stě lidí více, protože hraje Bohemka se Spartou a všichni na to budou koukat. Spíš nechápu, proč se hraje v dopoledních hodinách druhá liga. Dopoledne mají hrát dorostenci, děti… Nevím, jestli někde ve světě hrají v druhých ligách dopoledne a teď nemluvím o nějakém Uzbekistánu. Zajímají mě dobré ligy, my jsme Česko a měli bychom se jim snažit vyrovnat.“

Na špici druhé ligy je to hodně vyrovnané. Na Vyškov, který jste teď v MOL Cupu porazili ztrácíte jeden bod. Postupové ambice vás ale rozhodně neopouštějí, že?

„Ta cesta je hrozně daleká, ale jsme rádi, že jsme nahoře. Je tam spoustu týmů, co mají postupové ambice – Vlašim, Táborsko, Vyškov, Brno. Loni jsme byli po podzimu čtrnáctí a nakonec jsme skoro hráli baráž, takže je to těžko předvídatelné. Vždy ale hráčům říkám, že je furt lepší hrát první ligu, kde chodí 8 tisíc lidí, a jste vidět. Zájem o druhou ligu není, chodí tak osm set lidí. A navíc – Dukla Praha je tým, který patří do první ligy. Stadionem, tradicí a úspěchy.“