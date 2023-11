Sparta po postupu: maskovaný Zelený i smrtící zbraň. Střelec měl bolest

Byla to dřina. Nic snadného, ale Sparta si odškrtla postup. Ve středu večer se převalila přes Bohemians do čtvrtfinále MOL Cupu. Trenér Brian Priske udělal oproti nedělnímu nárazu s Mladou Boleslaví (1:3) devět změn. Ne každý „nový“ hráč zaujal. Navíc Letenské v první půli srazil mladý střelec, jehož v té době trápila bolest. K posunu do další fáze poháru nakonec pomohla síla Lukáše Sadílka. Co všechno ukázal emotivní zápas mezi pražskými celky?