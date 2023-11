Reiter poslal Zlín dál: Nepřeceňovat! Ale lepší než dostat pětku

Moc gólů nedává. Natož z dálky. Tahle rána ovšem Rudolfu Reiterovi (29) sedla náramně. Zlínu jí vystřelil postup do čtvrtfinále MOL Cupu přes domácí Baník, jasného favorita zápasu. „Bude to znít zvláštně, ale důležitější je pro nás v tuhle chvíli asi vítězství,“ připustil jediný střelec po výhře 1:0 .

Ambicí klubu není triumf v poháru, ale záchrana v lize. Vnímáte to takhle i vy?

„Pro nás je hlavní, že jsme zápas zvládli a navíc podruhé s nulou. Jsou za postup body? Nejsou. (úsměv) Takže nepřeceňovat. Je to samozřejmě lepší než tady dostat pětku jako před měsícem. Mohlo by nám to psychicky pomoct. Navíc jsme si ověřili, že to, co teď děláme, může fungovat.“

Jak je možné dostat devět branek od Mladé Boleslavi, a pak udržet v Olomouci i v Ostravě čisté konto?

„Už po zápase s Boleslaví jsem na to odpovídal. Kdybych to věděl, řeknu vám to. Zničehonic jsme dostali devět gólů, nebudu říkat během zápasu, ale během pětatřiceti minut. Vysvětlení pro to nemám. Každopádně na defenzivě dost pracujeme na tréninku, děláme i jiné věci, než se tu dělaly předtím. Ale zatím nic nechci hodnotit. Trenér je u toho teprve chvíli, ukáže čas.“

Je to pod Červenkou jiné než za Vrbovy éry?

„Když se změní celý realizační tým, je to vždycky jiné.“

Baník měl ve druhé půli občas drtivý tlak. Bylo to hodně o brankáři Stanislavu Dostálovi a štěstí, že jste ubránili vedení 1:0?

„Obě okolnosti hrály stoprocentně obrovskou roli. Ale troufnu si říct, že Baník neměl nějaké tutové šance z malého vápna, které by zahazoval. Pro nás je v tuhle chvíli úplně jedno, jestli hrajeme doma, nebo venku. Tlak je podobný. Doma může být i větší. Ven jedeme o to víc v roli outsidera, což nám může hrát do karet. Viz na Baníku.“

Na konci vyjádřili příznivci soupeře nespokojenost s výkonem a výsledkem. V Ostravě jste také působil. Tohle znáte, co?

„Znám… Na druhou stranu, Baník hrál celou dobu dobře. Teď se mu nepovedl jeden domácí zápas s Jabloncem v lize. Teď druhý a už po nich takhle jdou. Já už tu nejsem, tak to hodnotit nechci.“

Co čekáte v sobotu od Pardubic?

„Abych se přiznal, moc načtené je nemám. Nicméně Daněk a Hlavatý jsou opravdu velcí fotbalisté. Určitě nehrají nakopávaný fotbal. Vpředu mají Černého, který udrží spoustu míčů a udělá černou práci. Nemyslím, že to bude furt o bránění, ale my musíme vycházet z pevné defenzivy. V naší situaci těžko budeme někoho přehrávat, mít držení míče 70:30 a mít patnáct gólových šancí.“

Zdá se, že vám hodně pomohl návrat uzdraveného gólmana Stanislava Dostála. Je to tak?

„Samozřejmě. Ale když tam byl předtím Raky (Rakovan), absolutně jsme mu nepomohli. Teď se to sešlo tak, že Dosty podržel. Ale nechci, aby to vypadalo, že Raky za něco může. Prostě jsme se s tím svezli všichni.“