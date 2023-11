Zklamaný Jílek po Plzni: Hejda neměl dohrát. Za co káral Juliše a Zmrzlého?

Kdy přišla Sigma o šanci na úspěch proti Viktorii?

„Po našem krásném gólu, kdy pohlednou akci dobře zakončil Radim Breite, byla Plzeň aktivnější. Nejvíc mě mrzí základní nedůslednosti u dvou branek soupeře. Byly laciné. Tohle nás dobíhalo i v předchozím utkání se Slavií. Nedorazy ve vápně nás trestaly. Pak je složité hrát proti tak kvalitnímu mužstvu. V podobném duchu se nesl i třetí rozhodující gól. Ondra Zmrzlý musí tuhle situaci, která zase nevypadala nebezpečně, jednoduše uhrát. Byl tam dřív, před hráčem. Bohužel špatně odhadl dráhu letu míče. A Šulc střelou nestřelou vstřelil rozhodující branku na 1:3.“

Co vám ještě chybělo?

„Herně jsme proti kvalitnímu týmu nepropadli. Vytvořili jsme si další čtyři brankové příležitosti, k tomu možná dvě úplně stoprocentní. Ale nebyli jsme efektivní. Pak je těžké pomýšlet na dobrý výsledek. Třeba Lukáš Juliš se měl na začátku druhého poločasu jednoznačně zachovat ve své šanci jinak.“

Štve vás, že jste přišli o nejkratší cestu do Evropy?

„Z pohledu sezony to byl pro nás velmi důležitý zápas. Chtěli jsme využít i absencí protivníka a jít dál. Byli jsme si vědomí, že Plzni chybí nějaké náboje. Ale nemyslím, že to bylo na její hře nějak znát. Její výkon proti Slovácku a u nás, to bylo nebe a dudy. Se Slováckem jí ve druhém poločase docházela šťáva. Navíc jsme měli skvělý vstup do utkání. Mrzí to hodně. Když týmy jako Slavia nebo Plzeň vedou, dokážou výsledek kontrolovat a je těžké se do nich dostávat.“

Jak na tom jsou vaši zranění hráči?

„Hejda tady asi neměl dohrát, ale to už je jedno. Že nedostal žlutou za dohrání Vodháněla, který si z toho odnesl těžkého koňara, je pro mě nepochopitelné. Hráči nám pak padali dál. Kubu Pokorného tahal zadní stehenní sval a Filip Novák si při dopadu trošku pohnul s kyčlí. Začalo mu to tuhnout a nešlo to. Když počítám i Beneše, chyběli nám tři stopeři, kteří stabilně nastupují. Musel tam zaskočit Ondra Zmrzlý.“

Delší dobu jste nevyhráli. Mělo by to přijít příští neděli v Karviné?

„Souhlasím. Musí to být náš cíl. Ale ten samý bude mít i soupeř. (úsměv) Je potřeba se vrátit ke kvalitní defenzivě. Nahoru nehrajeme špatně. Bohužel jsme teď zranitelní a dostáváme moc branek.“