Experti o derby: Vše hodně ovlivní sestavy. Hušbauer věří spíš Slavii

„Jako každé derby je to padesát na padesát. Sparta má sice momentálně trochu navrch, ale pro Slavii je výhodou domácí prostředí. Sparta má z mého pohledu aktuálně lepší kádr. Fungují jí dobře obě strany, kde je kvalitnější než Slavia. Haraslín a Birmančevič jsou hráči, kteří dokážou sami rozhodnout zápas. Nebezpečí ovšem představují i další. Kuchta je schopný dát gól, že se někde nachomýtne k dobré situaci, ale strašně moc toho naběhá, na hřišti nechá dvoje plíce. Pro Spartu je hodně důležitý. Každopádně si myslím, že v poháru bude trochu improvizovat se sestavou, trenér Brian Priske by mohl některé klíčové hráče pošetřit vzhledem k náročnému programu. Ale opakuji, v tomhle derby nevidím favorita.“

„Slavia zápas zvládne a postoupí. Ale určitě čekám vyrovnaný zápas, který hodně ovlivní, v jakých sestavách obě mužstva nastoupí a jestli trenéři budou některé hráče šetřit. Možná si někdo odfrkne, i když pochybuju. Sparta hraje momentálně ve výborné formě, je těžké vyzdvihnout konkrétní jména. Samozřejmě Haraslín a Birmančevič dávají góly a jsou nebezpeční. Slavia sice proti Pardubicím vyhrála 3:0, ale nehraje fotbal úplně podle ideálních představ. Nevyhrává tak lehce jako Sparta. Každopádně si myslím, že Slavii pomohou fanoušci a hlavně vyrovnaný široký kádr. Pokud trenér Priske nepostaví do zápasu Haraslína, Laciho nebo Birmančeviče, bude to pro tým mnohem složitější.“

Josef Hušbauer

bývalý hráč Sparty a Slavie

Slavia je doma silná

„Vsadil bych spíš na Slavii. Hraje doma, kde je silná. Lidi ji poženou, i když jí to teď drhne. Sparta je v euforii a hezky se na ni dívá, jenže jde teprve o začátek jara, Slavia hledá vlnu, která ji nakopne. Což může být klidně tohle derby. Ovšem v drobné výhodě je Sparta, protože má za sebou dva těžké zápasy proti Galatasarayi, zatímco Slavia hrála dosud jen ligová utkání. Navíc co se týká sestav, to je ve hvězdách. Záleží na prioritách trenérů, jestli chtějí potrápit favority v Evropské lize, nebo myslí víc na domácí double. V ideálním případě by oba tábory chtěly samozřejmě zvládnout všechno, ale program mají hodně nahuštěný. Podle mě trenéři sestavy nějak namixují, derby totiž nechcete prohrát.“