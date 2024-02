Expert Polom před derby: Pod tlakem dáme přednost destrukci. Je to v DNA

Čím to, že bylo podzimní derby tak přehecované?

„Očekávání jsou veliká, rivalita je ještě větší, než byla v minulých letech. Jednu dobu měla velký útlum Slavia, potom byla horší Sparta, takže se to úplně nepotkávalo. Teď jsou oba týmy na stejné úrovni, jsou si hodně blízko, proto je atmosféra ještě vyhrocenější.“

Nejde to ubrzdit?

„Je to těžké. Hráči vědí, že jde o hodně, vědí to fanoušci, média, to všechno může na hráče dolehnout. Snaží se udělat maximum, aby ten zápas zvládli. Byť oba trenéři, Brian Priske i Jindřich Trpišovský, patří k těm velmi fotbalovým, tak si myslím, že v české DNA je zakořeněné, že když se dostaneme pod nějaký tlak nebo do těžkých situací, upřednostníme destrukci před konstrukcí. Na podzim se to projevilo a pohltilo to i zahraniční hráče.“

Kde se tento postoj bere?

„Už výchovou od dětí. To byl případ posledního derby. Hráči nechtějí riskovat, jde o hodně. Když se nám nedaří, sklouzneme k jednodušším řešením.“

Atmosféra byla celkově nenávistná. Měl na to vliv tweet Jaroslava Tvrdíka?