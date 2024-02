Složité kousat takovou penaltu, řekl Trpišovský. Tijani měl pomoct víc

I přes několik nadstandardních výkonů a celkově dobrý herní projev odchází svěřenci Jindřicha Trpišovského z pohárového derby s prázdnou. Slávistického kouče nejvíce mrzela druhá půle a také penalta v prodloužení, kterou proměnil Adam Karabec. „Vlčka to trefí do stehna a pak do ruky, v nastavení je složité takové momenty kousat,“ řekl po prohře 2:3.

Jak hodnotíte prohru v derby?

„Dostali jsme se do vedení po akci, kterou jsme chystali. Dobře jsme vstoupili i do druhého poločasu, kdy jsme se prosadili po střele zpoza pokutového území. Ve fázi, kdy jsme hráli nejlíp, jsme po naší chybě dostali gól na 1:2. U dalšího gólu jsme nezachytili náběh Preciada. V prodloužení jsme svou velkou šanci neproměnili. Oba týmy toho pak měly dost. Bohužel přišla penalta.“

Je to velká rána před nedělí?

„Stálo nás to spoustu sil. Po takovém průběhu to není příjemné.“

Hrajete i Evropu, budete se ale po vyřazení z poháru soustředit především na ligu?

„Jsme ve velkém klubu, ve Slavii. Budeme mít neděli a další zápasy. Kvůli zdravotnímu stavu nám dnes chyběli tři hráči a nyní se přidají další, budeme chtít každý zápas odehrát naplno. Samozřejmě je pro nás opakovaná prohra z penalty těžká, zvlášť z takové penalty. Vlčka to trefí do stehna a pak do ruky, v nastavení je složité takové momenty kousat. V 87. minutě je tam třeba jednoznačná penalta a jsou tam i další momenty. Jurečka byl ve Zlíně vyloučen za podobný loket, jaký dostal Diouf. Musíme se oklepat a dostat se z toho, v neděli musíme podat špičkový výkon a v těchto situacích být stabilnější. V derby rozhodují v náš neprospěch.“

Co tento zápas ukázal?

„Že v lize proti sobě stojí dva silné týmy, vyrovnané a organizované. Momentálně jsou to pro oba celky těžké duely, rozhodují detaily, individuální chyby. Když ji někdo udělá, musíte to využít.“

Proč šel Muhamed Tijani v závěru nastavení na přímý kop?

„Byl tam Michal Tomič s Tijanim. Tijani se rozhodl, že do toho půjde. Na tréninku je kope dobře, je v nich obvykle nejlepší. Ještě se tam nabízela možnost přihrát na Oscara. Vzal to na sebe, bohužel to dopadlo úplně opačně než na tréninku.“

Ke konci základní hrací doby jste střídal několik důležitých hráčů. Šetřil jste je na neděli?

„Chtěli jsme tento zápas vyhrát, takže to ty důvody nebyly. U Schranze tam byly například křeče, chtěli jsme tam zkrátka čerstvé hráče. Všechna ta střídání byla z toho důvodu, abychom zápas zvládli, na neděli jsme nemysleli. U Mojmíra Chytila to vždycky vypadalo, že už ho budeme muset střídat, ale vždy dokázal nějakou sílu najít. Tijani mu mohl vepředu trochu více pomoct, čekali jsme větší podporu“

Chytil se momentálně zdá se jako klíčový hráč, je problém, že má v nohou 120 minut?

„Podal neuvěřitelný výkon. Hraje se v neděli, kdyby se hrálo v sobotu, asi už bude nepoužitelný. Uhrává spoustu soubojů a ty vám berou nejvíc sil. Přibude nám Vašek Jurečka a o víkendu se rozhodneme.“

Co jste říkal na chyby Igoha Ogbua?

„Chyba u gólu byla velká, ale nebyl dostatečně zajištěn. Šli jsme i trochu zbytečně presovat, navíc za stavu 2:0. Obránci jsou u inkasovaných gólů vždy, ale musím se na to ještě podívat. Bylo tam více chyb. Jinak byly jeho hlavičkové souboje dechberoucí, chyba je ale nakonec vidět ze všeho nejvíce. Ale samozřejmě bychom si představovali lepší výkon.“

Kvalita hry byla o dost lepší než na podzim. Apeloval jste na hráče, aby to nebyla válka?

„Apelujeme na to každý zápas, vyhovuje nám spíš čistý čas. V tom prvním zápase byly momenty, které zápas vyeskalovaly, tentokrát tady nebyly. Koncentrace byla větší a oba týmy se chtěly trochu rehabilitovat. Rozhodčí si v první půli zjednal respekt.“

Překvapila vás v něčem Sparta?

„Sparta proti nám nastoupila standardně, pak to trochu měnili u druhého poločasu. Panák vyskakoval do středu hřiště, o tom víme, připravovali jsme se. Trochu nás překvapil Tuci v útočné trojce. Ale tím, jaký měli program, i předchozí složení, chystali jsme se na to podobně.“

Tušíte, kolik lidí by hypoteticky na derby mohlo přijít při neomezené kapacitě?

„Podle toho, kolik jsem musel odmítat lidí a jaký byl zájem, klidně bych řekl, že dvojnásobek. Mohlo by to být jako evropské zápasy, klidně 50 tisíc. Po takových zápasech hlad je.“