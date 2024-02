Karabec na penaltu určen nebyl, ale věřil si: V těžkých zápasech jsme silní

Nervy ze železa. Adam Karabec naskočil do pražského derby v průběhu nastavení a za pár minut byl u rozhodujících momentů. Jeho centr nejdříve trefil ruku Tomáše Vlčka a sám sparťanský záložník se následně postavil k penaltě a s klidem poslal Spartu do semifinále MOL Cupu. „Po Krejdovi nebyl určený asi nikdo. Někdo se tam o ní hlásil, ale já si ji věřil a vzal si ji,“ řekl po výhře 3:2 po prodloužení a postupu do semifinále MOL Cupu.

Byl jste určený na penaltu?

„Určený jsem nebyl, po Krejdovi v tu chvíli nebyl určený asi nikdo. Bavili jsme se o tom, kdo si věří, někdo se tam hlásil, ale já si ji věřil a vzal si ji. Kluci mě ji nechali kopnout a díky bohu za to.“

Věděl jste hned, že to bude penalta? Co jste pak prožíval před Tribunou Sever?

„Myslel jsem si, že ano. Viděl jsem, že ruka vyletěla, šlo o to, jestli nebyla víc u těla, že by to nemohl ovlivnit. Oslava? Byla předem domluvená, kdybych náhodou skóroval. A zkrátka jsem byl tam, kde jsem dal gól, tak jsem svou oslavu udělal.“

Z 0:2 na 3:2 - o čem to vypovídá?

„O tom, co tu poslední dobou zažíváme. Jsme extrémně silný tým na těžké zápasy. I když to nejde podle plánu, zvládneme to ubojovat a vyhrát, to jsme poslední roky neměli. Ukázalo to naší vítěznou mentalitu.“

Jak vám tato výhra může pomoct do neděle?

„Jsou to dva odlišné zápasy. Může to pomoct psychicky, ale velký vliv to nemá. Pojede se nanovo. Bude to důležitější zápas.“

Hodně se připomínalo podzimní derby, kdy se moc nehrálo. Jak jste to viděl teď?

„Tenkrát jsem nebyl ani na lavičce, pamatuji si to z hlediště. Byl to extrém, nic takového nepamatuji. Dnes to bylo o dost lepší. A nedělní snad bude ještě lepší.“