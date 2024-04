ONLINE: Opava - Sparta. Silná sestava hostů. V brance Vorel, Krejčí připraven

Sparťané slaví gól do sítě Dynama • ČTK / Pancer Václav

MOL Cup dnes pozná prvního finalistu, druholigová Opava čelí v semifinále favorizované Spartě. Slezané díky výhodnému losu prošli do pozdní fáze poháru, aniž by museli porazit jediný prvoligový tým. Postupně vyřadili Šumperk, Holešov, Brno, Velvary a Duklu. Letenští si poradili s Líšní, Bohemians a ve čtvrtfinále otočili dramatický duel na hřišti Slavie. Potvrdí ligový lídr roli favorita a zajistí si postup do finále? ONLINE přenos ze zápasu sledujte od 18.00 na iSport.cz.