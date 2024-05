Lístky na finále poháru: vzácné zboží pro fanoušky. Polovinu zabere FAČR

Tomáš Chorý slaví gól do sítě Sparty • Pavel Mazáč / Sport

Plzeňská euforie po gólu Pavla Šulce do sítě Sparty • Pavel Mazáč / Sport

Cheick Souaré se raduje ze své trefy do sítě Sparty • Pavel Mazáč / Sport

Doosan Arena pojme oficiálně 11 700 diváků. Pro pohárové finále je stadion rozdělený následovně – kluby od FAČR obdržely k distribuci 6670 vstupenek, na jednoho finalistu to dělá přesně 3335 lístků. Zbylá kapacita, tedy přes pět tisíc míst, připadne asociaci.

„Hlavní tribuna je vyhrazena pro protokol FAČR a její partnery, což vyplývá také ze smluvních závazků vztahujících se na pořádání finálového utkání. Volný prodej vstupenek do těchto sektorů tedy probíhat nebude,“ říká v oficiálním vyjádření k distribuci vstupenek FAČR jako hlavní organizátor.

Zájem z obou klubů je mnohem vyšší. Počet uvolněných vstupenek zdaleka nepokryje nároky těch, co u klubů vlastní celoroční permanentku. Fanoušci jsou z jednoho z vrcholného utkání sezony rozmrzelí, protože není velká šance, že se na stadion dostanou. Ani u těch, co kluby podporují pravidelně.

Vstupenky na finálové utkání jsou k dispozici ve dvou cenových kategoriích 990 a 690 korun, Plzeň i Sparta pojaly distribuci mezi své příznivce odlišně. „Domácí“ Plzeň z přidělené kvóty uvolní do prodeje pro permanentkáře zhruba dvě třetiny lístků. Své fanoušky bude mít umístěné v sektorech za severní brankou a části přilehlé protilehlé tribuny.

„Bohužel jde o počet, kterým v žádném případě nedokážeme pokrýt obrovskou poptávku ze strany našich fanoušků a partnerů. Možnost zakoupit si lístek na finále tak budou mít pouze majitelé permanentních vstupenek na aktuální sezonu 2023/2024. I tak víme, že vzhledem k omezenému počtu se na všechny nedostane, ale jiné řešení při těchto počtech neexistuje,“ informuje mluvčí klubu Václav Hanzlík. Cena vstupenky bude na plzeňské straně 690 korun.

Sparta pustí do prodeje 1865 vstupenek, zpřístupněný bude také pouze majitelům permanentek, navíc jen těm, co dorazili (nebo přenechali své místo kamarádovi, či jej uvolnili do prodeje) na všechna domácí utkání základní ligové části. Takto zní oficiální informace z letenských klubových stránek.

Prodej se spustí přes distribuční síť v pondělí v 10 dopoledne, podrobnější informace najdou fanoušci na stránkách asociace nebo na klubových webech.

Loňské jarní finále MOL Cupu obstaralo derby „S“, na Letné zvítězila Slavia 2:0. Kapacita sparťanské arény je necelých 19 tisíc, logicky se tedy na zápas vešlo fanoušků víc, než aktuálně do plzeňské Doosan Areny. Každý finalista měl k dispozici 6273 vstupenek, skoro dvakrát tolik, co na chystaný zápas o domácí trofej.