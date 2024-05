SESTŘIH: Plzeň - Sparta 1:2. Letenští mají double! Rozhodl Birmančevič

Bylo pět minut do konce, když Pavel Šulc, hvězda plzeňské sezony, zbytečně zatáhl ve středu pole rukou Lukáše Sadílka, jenž ho chvíli předtím předběhl v souboji o míč. Přitom už měl žlutou kartu…

Sudí Ondřej Berka, jenž si rozhodně tenhle zápas nedá do svého životopisu jako zlatou kapitolu, ihned přidal druhé napomínání, tudíž i červenou. Sparta v tu chvíli vedla, zdálo se, že je hotovo.

Jenže Plzeň ukázala, jak je nezdolná. Tomáš Chorý, jako vždy tuze nepříjemný, vyrovnal. Přesto nakonec na prodloužení nedošlo, po závaru rozhodl Veljko Birmančevič, pohár putuje na Letnou.

„Sparta mi splnila všechny sny,“ rozplýval se po utkání kapitán Ladislav Krejčí. „Je to krásný pocit, odměna za práci, kterou odvádíme. Je to tím, že máme svoji mentalitu a styl hry. Nevzdáváme se a valíme až do konce,“ dodal.

Jeho slova sedí. Vždyť závěr byl v Doosan Areně doslova pekelný - ale bohužel chvílemi i nefotbalový. Od 79. minuty se to jen sypalo: tři branky, šest žlutých karet, jedna červená. Vedle Šulce byli vyhozeni domácí kondiční trenér Martin Kastner a sparťanský kustod Luděk Stracený. Druhý z nich nevídaně přilétl až na lavičku domácích. To se opravdu nepovedlo…

Překotné minuty odstartovala zvláštní branka. Birmančevič vracel míč po pasu před bránu, trefil do hlavy Samsona Dweha, byl z toho vlastní gól. Pak přišlo už zmiňované Šulcovo vyloučení, jenže Chorý vyrovnal, k čemuž výrazně akrobatickou centrem z problematické pozice přispěl Jan Kliment hrající jeden z posledních zápasů v dresu Viktorie. Jenže pak se po zpětné přihrávce Martina Vitíka prosadil Birmančevič.

Napětí však zdaleka nekončilo. Mezi hráči to jiskřilo, například Matěj Ryneš fakt drsně trefil Lukáše Červa, který lezl klasicky sparťanům do hlav. Šlo o typický hokejový zákrok, karta byla na místě.

Když rozhodčí Berka zápas uzavřel, gólman Vojtěch Vorel klesl na kolena. V tu chvíli bylo vše ještě tak nějak v normálu. Pak se však na hřišti potkali příznivci obou táborů a pustili se do sebe. Kdo byl vinen? Těžko rozluštit. Před sparťanským kotlem se srotili policisté, před plzeňským byla ochrana mnohem řidší. Situace se uklidnila přibližně po pěti minutách.

Ošklivý závěr finále: fanoušci vnikli na hřiště, letící židle v televizním studiu... Více čtěte ZDE>>>

Nechutný závěr poháru. Bitky fanoušků a zásah policie na hřišti Video se připravuje ...

Pak už si mohli Plzeňští dojít pro cenu útěchy a sparťané pro pohár, jenž získali po čtyřech letech. „Tentokrát to není o mě, nejde o to, jakou mám sezonu. Je to o celém týmu. Ukázali jsme, že jsme nejlepší,“ radoval se kouč Brian Priske. Na Letnou dorazil vloni v létě a po dvou sezonách má ve vitríně tři trofeje.

Jeho celku se navíc ve finále povedly dvě odplaty. Ta první se týkala prohry ve finále v minulém roce, kdy padl doma na Letné se Slavií. To byl první Priskeho dluh, jenž rozhodně chtěl splatit.

Tím druhým byla vzpomínka na jarní zápas v Plzni. Viktoria tehdy přejela Pražany 4:0, ti navíc dohrávali bez vyloučeného Krejčího. Šlo o jednoznačnou potupu, takové příděly si Sparta nemůže dovolit. „Přijeli jsme sem po výprasku v Evropské lize, to se projevilo. Tentokrát jsme dokázali dominovat a zvítězit,“ glosoval Krejčí.

Ano, Sparta byla ve finále mírně lepší, o jasnou převahu se však nejednalo. Velké šance neměla. Pouze v první půli vstřelil Krejčí gól po standardní situaci, který však videorozhodčí odvolal kvůli faulu rukou na Červa. Žádný záběr pořádně neukazuje, co přesně se stalo, je otázkou, co vidělo video. Z pohledu toho, zda do akce vstupovat videem, šlo o hraniční situaci. „Zaměřili jsme se na překonání plzeňského bloku a její krajní hráče,“ popisoval taktiku Priske.

Především v první části druhého poločasu se však Viktoria zvedla. Zlobila centry, standardními situacemi. Samson Dweh trefil nečekanou (ale velmi chytrou střelou) z úhlu tyč. Ani Plzeňané ale nesršeli nápady a příležitostmi. „Určitě nebudeme brečet, i když je to bolestivé, ale mužstvo musím pochválit. Defenziva skvěle fungovala, eliminovali jsme jejich pověstný trojzubec. Ve druhé půli se to překlápělo na naši stranu, ale přišel nešťastný moment vlastního gólu. Nebudeme naříkat, to fotbal přináší, štěstí se přiklonilo na stranu vítězů,“ hodnotil kouč Miroslav Koubek.

„Finále rozhodují detaily. Ty jsme zvládli, proto máme double,“ podotkl Priske.

Je to tak, Spartu čeká nedělní dvojitá party po posledním kole ligy. Jako gratulant - nespokojený - dorazí Plzeň.