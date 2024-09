Hyského pokažené narozeniny. Ať se to neopakuje! láteřil po krachu Karviné

Nedokázali to střelci Baníku, Jablonce či Bohemians. Až kroměřížský Lukáš Holík (32) propálil brankáře Karviné a poslal prvoligistu ven z fotbalového MOL Cupu. Senzace druhého kola se zrodila na Hané, Hyského výběr v silné sestavě selhal a prohrál 0:1. „Je to o nastavení v hlavě. Asi ještě nejsme mentálně tak daleko. Kluci to s prominutím podělali, přestože měli o soupeři veškeré informace,“ ulevil si trenér Martin Hyský. Byl naštvaný, zklamaný. Přitom zrovna ve středu slavil 49. narozeniny.

V Kroměříži se slavilo. Michalu Cupákovi, kapitánovi týmu, se narodil syn Jonáš a pár hodin nato byl hrdý táta aktivně u toho, kdy účastník MSFL (7 zápasů, 6 výher, 1 remíza) vyšoupl z domácího poháru vysoce favorizovanou Karvinou. Ta je přitom v nejvyšší soutěži čtyřikrát v řadě neporažená, během této série nedostala ani gól.

O to se musel postarat až záložník Holík, ještě před dvěma lety hráč protivníka. V Karviné mu to tehdy nesedlo, pronásledovala ho zranění a odehrál jen deset partií. Do střetu s bývalým zaměstnavatelem však nyní šel sebevědomě. „Určitě jsem si představoval, že postoupíme. Věřil jsem, že je to v našich silách, zvlášť doma,“ líčil jediný střelec, jenž vyrostl v nedalekém Zlíně a do Kroměříže dorazil z Třince. Na podzim hraje třetí ligu, je spokojený. Nicméně pořád míří výš.

„Ještě v sobě mám ambice,“ ujistil. Jeho velká chvíle přišla krátce po přestávce. V 53. minutě si zkušený středopolař s prvoligovými zkušenostmi našel v šestnáctce balon a procpal ho do Knoblochovy sítě. Hosté nenašli žádnou odpověď, nedostali se ani do pořádného tlaku a k tutovkám.

Prostě vybouchli a hned po zápase to dostali pocítit v kabině od trenéra. „Řekl jsem jim, že nechci a nepřeju si, aby se tato situace opakovala v jakémkoliv zápase, který je před námi,“ tlumočil Hyský svá slova. „Věděli jsme, že to bude na druhé kolo poháru extrémně těžké. Nastoupila silná sestava. Možná byla v hráčích trošku euforie po Jablonci, začalo se o nás mluvit. Nosy nahoru, mistři světa….Vůbec jsme nechytili tempo utkání,“ láteřil kouč poražených, jenž bral duel ve vší vážnosti.

Vítěze je naopak potřeba pochválit. Kroměříž, která na jaře sestoupila z druhé ligy, vytáhla výborný výkon. Její borci vyhrávali osobní souboje, hráli s vysokým nasazením. A ukázali také hodně fotbalovosti. Ne náhodou ještě na podzim v MSFL neprohráli. „Využili naší letargie a zaslouženě postoupili,“ uznal Hyský. „Pohár byla pro nás důležitá soutěž, kterou jsme chtěli hrát absolutně naplno a vyhrát ji. S tím jsme do toho šli. Jenže jsme nezvládli hned první krok. Celý tým kompletně zklamal, nemá cenu se bavit o jednotlivcích,“ povzdechl si po zdaleka největší kaňce za dobu jeho působení v klubu. „Věřím, že reakce bude pozitivní,“ vzhlížel k sobotní bitvě na Slovácku. „Snad tam uvidíme jinou Karvinou,“ doufal. Využít už může i švédského stopera Douglase Bergqvista, jenž je po nevolnosti v minulém týdnu v pořádku.