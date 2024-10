Titán je zpátky, Slavii se uzdravil klíčový stoper. Co s „králem“ Zimou?

„Pro mě je králem David Zima.“ „Chci pochválit Davida Zimu, byl fantastický.“ Tato slova použili Jindřich Trpišovský a Lukáš Provod v posledním měsíci, ačkoliv vyzdvihování jednoho hráče je u Slavie spíše výjimkou. Jako by i oni byli překvapeni, jak se český reprezentant popasoval se zaplněním díry po Ogbuovi. Zvlášť proto, že centrálního stopera ve trojce předtím v kariéře nehrál.

Ale situace se mění. Na první pohled se to nezdá, ale Igoh Ogbu má v kádru stále výsadní postavení. Před zraněním byl bezchybný. A zákulisní informace z klubu stále naznačují následující: je to stoperská jednička.

Zima obstál na výbornou, zvládl těžké souboje s Olatunjim, s Aduem, obrovsky pomohl v Jablonci či v Razgradu. V Edenu ale nadále rezonuje určitý nedostatek jistoty, kterou by Ogbu dodal.

Situace středního stopera ve Slavii totiž není jen otázka hlaviček a soubojů, ačkoliv i v nich na tomto postu Ogbu českého kolegu válcuje (obří 76% úspěšnost vůči obstojným 63 %). Má působit v riskantním stylu „sešívaných“ jako poslední pojistka před tím, že se útočník soupeře nebude valit na Kinského sám. A realizační tým by Ogbuovu jistotu znovu rád do týmu implementoval. Zima je obráncem, který vyhledává výlety s míčem k soupeřově vápnu, k čemuž se momentálně nedostává. Brzy tak možná přijdou další škatulata.

„Mechanizmy vzadu fungují, nechceme proto příliš rotovat. Do obrany se sahá velmi těžko,“ řekl trenér Trpišovský po Dukle. Ale to ještě k dispozici Ogbua neměl. Pro klub i samotného hráče je jeho vytížení, především v Evropě, důležitým aspektem. Už nyní Afričanovy agenty oťukávají kluby z Premier League a Slavia může nejpozději za půlrok očekávat nabídku, která se nedá odmítnout.

Otázkou je, za jak dlouho se může opora do obranné řady vrátit. Čtyřiadvacetiletý ranař byl mimo hru něco přes měsíc, kratší dobu, než se očekávalo. Operace zlomeniny jařmového oblouku vyžaduje mikrodlahu, se kterou by měl stoper několik týdnů už fungovat. Ačkoliv bývají zranění v oblasti obličeje nebezpečná, na rozdíl od svalových potíží či poranění vazů, nehrozí krátkodobé následky, ze kterých by se Nigerijec musel dostávat. Ačkoliv k týmu se připojil až tento týden, kondici si udržoval.

To vše mu hraje v návratu do karet. Roli samozřejmě může hrát psychika, především v hlavičkových soubojích, ale Ogbu nikdy nepůsobil jako hráč, kterého by něco rozházelo. „Spousta z navrátilců nastoupí ve čtvrtek, bude to dobrý test,“ řekl Trpišovský před pohárovým zápasem v Benátkách nad Jizerou. Na mysli měl Ogbua, Ivana Schranze a Lukáše Masopusta.

A co potom? V utkáních s Hradcem, Frankfurtem a Karvinou zřejmě dostane uzdravený titán ještě pohov. Po reprezentační pauze, kterou klasicky stráví v Edenu, by se už měl hlásit v základní sestavě. Koho z ní vystrnadí, ale zůstává záhadou.