Los MOL Cupu: obě „S“ hrají doma, Radovi vadí nasazování a kompars

Sparta se po triumfu nad Brnem i ve druhém utkání této sezony MOL Cupu představí doma, kde ji bude tentokrát čekat pražský souboj s nováčkem nejvyšší soutěže Duklou. V minulém vzájemném duelu v rámci ligy Letenští v srpnu porazili soupeře z Julisky 2:0.

„Myslím, že každý by chtěl hrát pohár hlavně doma, což nám nevyšlo. Ale na Spartu to máme blízko, nemusíme cestovat nikam daleko. Nelíbí se mi, že před losem bylo osm nasazených a osm dalších jako kompars. Když už jste mezi posledními šestnácti, mělo by to být padni komu padni. V Německu bude hrát v osmifinále poháru Bayern s Leverkusenem a nikomu to nevadí,“ řekl ČTK trenér Dukly Petr Rada.

„Sparta je samozřejmě top soupeř. Mám rád plné stadiony a předpokládám, že bude znovu téměř vyprodáno. I na Brno tam v poháru přišlo přes 13 000 diváků. Sparta je tahák pro všechny, v takové kulise mohou hráči jen vyrůst,“ dodal Rada, který v minulosti působil také právě ve Spartě.

V poháru se oba týmy naposledy utkaly na jaře 2014, kdy Sparta ve čtvrtfinále postoupila po venkovní porážce 1:2 a domácí výhře 2:0. Letenským se aktuálně nedaří a coby obhájci ligového titulu klesli v tabulce na čtvrté místo. Dukle patří předposlední 15. příčka.

Los byl velmi přívětivý pro Slavii, červenobílí v Edenu přivítají sedmý celek druhé ligy Táborsko. Týmy se dosud utkaly jen v přípravných zápasech, naposledy v lednu 2016 zvítězil vršovický favorit 3:1 stejně jako o půl roku dříve. Slavia jako jediná v této ligové sezoně ještě neprohrála.

„Co k tomu říct? Nic těžšího nás nemohlo potkat. Asi bychom si všichni přáli mít Slavii alespoň doma, ale tohle je nejtěžší možný los,“ uvedl na klubovém webu Táborska trenér Radek Kronďák.

Jeho svěřenci atraktivního soupeře uvítali. „Je to tak trochu můj dětský sen, zahrát si na Slavii. Moc se těším,“ ujistil útočník Jan Mach. Pro druholigový tým půjde o velký zážitek. „Čeká nás zápas na krásném stadionu, před skvělými fanoušky. Co předvádí Slavia opakovaně v české a Evropské lize, to je fantazie,“ vyzdvihl záložník Ondřej Bláha.

Jarní finalista minulého ročníku Plzeň se v MOL Cupu podruhé během necelého roku utká se Zlínem. „Ševce“, kteří po sestupu z nejvyšší soutěže bez porážky vedou druhou ligu, porazila v dubnovém semifinále 3:0.

Výhodu domácího prostředí bude mít v osmifinále i čtvrtý český zástupce v hlavní fázi evropských pohárů Mladá Boleslav, účastník Konferenční ligy přivítá Bohemians Praha 1905. Hradec Králové nastoupí proti Jablonci a zápas bude speciální pro jeho trenéra Davida Horejše, který v minulosti vedl Severočechy.

Z MOL Cupu dosud vypadly čtyři celky z nejvyšší soutěže. Karvinou a Slovácko postupně vyřadila třetiligová Kroměříž, která v osmifinále zamíří k hanáckému derby do nedaleké Olomouce. Z prvoligových mužstev už opustily pohár také poslední tým nejvyšší soutěže České Budějovice a Liberec. Třetiligový přemožitel Slovanu z Hlučína přivítá jiný severočeský celek Teplice.

Úředním hracím termínem osmifinále je středa 26. února. Některé zápasy se ale tradičně odehrají i v jiných dnech.

Zápasy osmifinále MOL Cupu:

Sigma Olomouc-Kroměříž

Pardubice-Baník Ostrava

Hradec Králové-Jablonec

Hlučín-Teplice

Mladá Boleslav-Bohemians

Viktoria Plzeň-Zlín

Sparta-Dukla

Slavia-Táborsko