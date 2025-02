Plzeň - Zlín 4:1p. Otočka, Durosinmi přetlačil VAR. „Terminátor“ Šulc

Necelých pět tisíc diváků vidělo v Doosan areně bláznivý a dlouhý zápas. Zlín skóroval už na rozmezí 12. a 13. sekundy – po chybě kapitána Lukáše Hejdy otevřel skóre útočník z Nigérie Stanley Kanu. Přesné a kompletní statistiky z historie domácího poháru v Česku nejsou, ale bezpochyby jde o jeden z nejrychlejších gólů pohárové historie.

Ve 33. minutě srovnal hlavou Václav Jemelka, v dalším průběhu zápasu si domácí zakřičeli gól ještě šestkrát. Jednou předčasně, když Rafiu Durosinmi napálil balon jen do boční sítě a zvukař spustil gólovou znělku. Dvě branky zase odvolal po konzultacích s VAR a zhlédnutí akce na monitoru zkušený sudí Ondřej Pechanec. Uznané byly až trefy Durosinmiho a Jana Kopice v prodloužení.

Viktoria dokráčela do čtvrtfinále soutěže, o dalším soupeři rozhodne los. Plzeň bude mezi čtyřmi nasazenými týmy – určitě v dalším kole nenarazí na Slavii a Spartu. „Postup se rodil trošku složitě tím, že jsme dostali v první minutě gól a zápas jsme si zkomplikovali. Kluci se chvíli hledali, to je normální věc, když dostanou do třicáté sekundy od začátku gól. Deset, patnáct minut trvalo, než si to sedlo. Ale pak jsme odvedli kvalitní výkon, nakonec šel zápas až do prodloužení a tam jsme zlomili odpor soupeře,“ hodnotil plzeňský asistent Marek Bakoš.

Trenérský tým podle očekávání výrazně zarotoval sestavou. Z nejsilnější jedenáctky pustil od začátku na plac pouze tři hráče – Lukáše Kalvacha, Václava Jemelku (v neděli stál kvůli kartám ve šlágru proti Slavii) a Pavla Šulce. Jeho vytížení zůstává extrémní, podle plzeňského kouče je prakticky nestřídatelný. Zápas vydržel i s první polovinou prodloužení a byl klasicky výrazný.

„Vyvíjelo se to tak, že Pavel nakonec odehrál velký počet minut. Za jiných okolností bylo v plánu si vyzkoušet i varianty bez něj,“ vysvětloval Bakoš. „On chtěl ale hrát ještě víc. Jeho mentalita je v tomhle skvělá, věřím, že bude zase připravený na další zápas.“

Od 3. srpna 2023, odvety předkola Konferenční ligy na půdě kosovské Drity, chyběl Šulc v soutěžních zápasech Plzně jen čtyřikrát. Třikrát kvůli kartám a jednou v MOL Cupu na půdě třetiligového Ústí nad Labem. V aktuální sezoně scházel jenom jednou v základní sestavě.

Web CIES Football Obs dokonce přišel před zápasem se statistikou, že plzeňský reprezentant je za uplynulých 365 dní třetím nevytěžovanějším hráčem evropských soutěží do 25 let. Před duelem se Zlínem mu napočítali 5 353 minut. Čtvrtý je Sampson Dweh (5 332).

Ve čtvrtek byl Šulc znovu klíčový, jeho gól v šesté minutě nastavení druhé půle ale neplatil. Stejně jako o dvě desítky minut dřív zásah Jana Kopice, jemuž sudí Ondřej Pechanec neuznal gól po dlouhém zkoumání od monitoru kvůli těsnému Šulcově ofsajdu.

V prodloužení Plzeň zápas přeci jen rozsekla. Durosinmi přeskočil vyběhnutého Dostála, jeho gól už platil. Při oslavě s úsměvem napodoboval gesto, které rozhodčí používají, když se běží podívat na spornou situaci k monitoru. Domácí postup stvrdil po krásné akci Matěje Vydry prakticky do prázdné Kopic. Až v tu chvíli, na konci prvního prodloužení za stavu 3:1, pustil Šulc na plac Dweha. A Plzeň mohla slavit postup po výhře 4:1, když přidal Kopic ještě jeden gól.

„První gól nám pomohl, pro všechny na stadionu byl nečekaný. Přes dobré bránění jsme neuhlídali standardku, zaspali jsme a soupeř srovnal. Kvalita Plzně se projevila, nestíhali jsme tempu a kvalitě, které domácí nastavili. Klukům děkuji, snažili se, byli důslední. Odvedli jsme to, na co momentálně máme,“ hodnotil zlínský kouč Bronislav Červenka.