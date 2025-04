Trousil po postupu Plzně: První cíl splněn. Baiera podržíme, Dweh kraloval ve vzduchu

Postup do semifinále MOL Cupu v tiskovém středisku v Ďolíčku přes domácí Bohemians (3:1) hodnotil s úsměvem na tváři. Plzeňský asistent Jan Trousil ocenil výkon týmu, který se vypořádal s nepříjemným soupeřem i atmosférou zaplněného stadionu ve Vršovicích. „Kluci to fantasticky uskákali,“ řekl západočeský kouč, který se vrátil i k zaváhání gólmana Viktora Baiera nebo zdravotnímu stavu hráčů, kteří Plzni ve čtvrtek večer na soupisce chyběli.

Cesta k postupu byla náročná, ale cíl splněný, souhlasíte?

„Přijeli jsme s cílem postoupit, což jsme splnili. Bohemka na nás byla dobře nachystaná v rozestavení 3-4-3, nechala nás rozehrávat a jejich hráči čekali na naše chyby v rozehrávce. Na krajích měli extrémně rychlé hráče – Pleštila a Drchala na kraji, spoléhali na brejky. Prvních dvacet minut jsme měli pod kontrolou, dali jsme břevno a měli tam další dvě nadějné situace. Pak jsme ztráceli balony uprostřed při našem přechodu, Bohemka z toho měla rychlé protiútoky, které jsme ale vzadu pochytali. O přestávce jsme si k tomu něco řekli, dali jsme po poločase gól, mysleli si, že zápas máme pod kontrolou. Pak ale přišel smolný moment a vyrovnávací gól. Trpělivostí jsme si vybojovali penaltu, musím kluky obrovsky pochválit. Bohemka měla na hřišti v závěru sedm vysokých hráčů, kteří převyšují ty naše. Ale kluci to fantasticky uskákali, včetně poslední standardky, kdy šel na roh i brankář Bohemky, to jsme odvrátili a Matěj Valenta byl odměněný gólem.“

Byl jste nervózní, zda sudí po konzultaci s VAR neodvolá penaltový zákrok na Šulce?

„Byla tam skrumáž hráčů, Shejbal šel do skluzu. Vždycky, když jde obránce nebo jiný hráč ve vápně do skluzu, je pravděpodobné, že chce hrát balon. Nohou tam byl a sudí to odpískal, VAR potvrdil penaltu, Šulcíkovi jsme pak věřili, že branku dá. Otevřel se nám pak víc prostor, Bohemka nakopávala balony. Dweh uprostřed obrany tyhle situace miluje, ve vzduchu kraloval. V druhé půli dala Bohemka na hřiště Čermáka s Kovaříkem, dostávali se do centrů. Také tohle jsme pohlídali, nebyla tam nějaká ošemetná situace, co by zaváněla vyrovnáním.“

Vyčtete chybu gólmanovi Baierovi před Čermákovým vyrovnáním na 1:1?

„Viky je mladý brankář, sbírá zkušenosti, jde o velký talent. Už minulou sezonu ukázal, jaký gólman z něho roste. Nezalekl se ani zápasu na Dinamu Záhřeb, odchytal pak jeden, dva zápasy v lize. Tuhle sezonu nastoupil v poháru se Zlínem, kde působil velice jistě. Taková situace se může stát. Cením si toho, jak mu kluci pomohli, že jsme výsledek překlopili na naši stranu. Chyba se pak kousala daleko lépe. To je věc trenérů gólmanů, aby si to vyhodnotili. Tímhle si mladí hráči musí projít a věříme, že je to posílí. Podobné věci se stávají i zkušeným hráčům, určitě ho nikdo nebude zatracovat, všichni ho podržíme.“

Scházelo vám hodně hráčů do ofenzivy, dá se někdo do pořádku pro neděli?

„Kopi (Jan Kopic) měl svalový problém před čtrnácti dny přes reprezentační pauzu, začal trénovat. Vidíme to výhledově tak do týdne, že by se mohl zapojit do plného tréninku. Adu si od domácího zápasu s Ferencvárosem prošel také drobnějšími zdravotními problémy, ale také už trénuje. Rafik (Durosinmi) měl po zápase se Slováckem lehčí virózu, nechtěli jsme ho sem brát a nechali ho doma.“

Co stoper Markovič?

„Svetozar měl drobnější problém v dolní polovině těla, nechali jsme ho doma. Zápas se Slováckem odehrál Paluska velmi dobře, dneska to byl také velmi dobrý zápas. Věděli jsme, že na lavičce máme připravené Hejdu a Havla pro situaci, kdybychom potřebovali střídat stopery. Venca (Jemelka) dostal koňara, nechtěli jsme ho hnát přes závit a odešel o půli. Šel tam Milan Havel a na pozici stopera to zvládl dobře.“

Nedělní repete na Bohemce bude vypadat podobně?

„Atmosféra je tady bouřlivá, věděli jsme, co nás čeká. Tohle bude stejné. Bohemka dneska změnila rozestavení na tři obránce, uvidíme, s čím přijdou v neděli. Prvním cílem byl postup v MOL Cupu, dalším bude udržet druhé místo do třicátého kola, abychom udrželi dobrou pozici do nadstavby. První cíl jsme splnili, v neděli přijedeme opět vyhrát a splnit druhý cíl. Respektujeme sílu Bohemky, má velmi dobré hráče, trenéry, nehrají vůbec špatně. Máme tři dny na to se zase správně nachystat.“