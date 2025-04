Paluska: talent Plzně (19) šlape na opory. Ztratil ostych, chválí kouč a má vyšší nároky

Jan Paluska jako odchovanec Viktorie nastoupil do přípravy áčka před dvěma lety, už tehdy velmi zaujal. „V osmnácti má přehled jako třicetiletí kluci,“ chválil ho kapitán Lukáš Hejda. Vývoj nadějného obránce se po prvních startech v Konferenční lize a ligovém debutu (v srpnu 2023 proti Baníku) lehce zasekl, také vinou zranění se začíná výrazně prosazovat až nyní na jaře.

Ve chvíli, kdy ze zdravotních důvodů (problémy v dolní části těla) vypadl z plzeňské sestavy Svetozar Markovič, dostává minuty na hřišti mladý odchovanec a český reprezentant do dvaceti let. Paluska zasáhl už do šesti zápasů, odehrál i složité duely – doma s Baníkem, v Boleslavi nebo pohárová střetnutí se Zlínem a naposledy na Bohemians.

„Jsem rád za tyhle možnosti, také za to, že jich na jaře dostávám víc. Jsem pořád mladý, ale je to těžké, na svojí pozici mám v Plzni kluky z reprezentace. Za každý start a minuty jsem šťastný,“ říká mladý talent.

Plzeňská obrana s ním v sestavě vypadá mnohdy ještě lépe než v obvyklé trojici s Markovičem uprostřed. Paluska nastupuje zprava, Sampson Dweh se posunul do úplného středu obranné trojky, vlevo zůstává stálice Václav Jemelka. Paluska na svůj nízký věk udivuje rychlostí, přehledem, výborným prvním dotykem a přebíráním balonu. A začíná konkurovat zkušenějším kolegům.

Měl problémy s komunikací

„Tlačí na ně, je dobře, že si toho všímáte, my si toho všímáme také,“ usmívá se asistent Viktorie Jan Trousil. „Stopera jsem hrál, mám na něj ještě vyšší nároky. Aby na hřišti víc mluvil a pomáhal organizovat hru. Paly měl ze začátku trochu ostych, ten je pomaličku pryč. Minulý rok ukazoval kvalitu, ale i tou svou tichostí ještě neklepal na základní jedenáctku. Teď, když z toho vypadl Marko (Svetozar Markovič), absolutně nemáme strach tam Paliho dát. V Plzni nám roste výborný stoper,“ pochvaluje si.

Paluska se nebojí podpořit ofenzivu a pracuje i na svých nedostatcích, třeba ve zmíněné organizaci ostatních hráčů a komunikaci. „První rok, co jsem přišel do áčka, jsem s tím měl na hřišti trošku problémy,“ přiznává. „Teď, jak hraju častěji, už lépe vnímám, jak kluci hrají a víc si dovolím. Pro mě je super, že pan Trousil hrál také stopera. Na trénincích mi pořád něco říká, děláme různá cvičení a radí mi, za to jsem moc rád.“

Na jaře také naskočil do dvou zápasů za reprezentační dvacítku. „Zranění, které měl, ho malinko zabrzdilo, ale poslední dobou přesvědčil trenéra Koubka v Plzni, začal nastupovat a výrazně si řekl o nominaci,“ říká pro Sport trenér české U20 Pavel Šustr. „Je na něm vidět, že už má něco odehráno. Zvládl zápas s Německem, i když výsledkově pro nás nedopadl dobře a prohráli jsme 0:1. Ale hrál velmi dobře na pozici středního obránce. Má všechny předpoklady stát se kvalitním hráčem i pro Plzeň,“ zdůrazňuje.

Miroslav Koubek točí zadní linii velmi málo, což bylo pro mladého hráče složité. Teď se zdá, že by se v plzeňském základu mohl objevovat častěji, defenziva s jeho přítomností nijak netrpí. „Určitě vypíchnu jeho rychlost a klid,“ zmiňuje Šustr hlavní přednosti plzeňského odchovance. „Na reprezentačním srazu byl po dlouhé době, říkal mi, že byl malinko nervózní, ale na hřišti to nebylo vidět. Technicky je také dobře vybavený. K tomu přístup k fotbalu, i charakterově je dobře nastavený. Musel trenéry v Plzni přesvědčit nejen na tréninku, ale i v zápasech, do kterých naskakoval, se mu to podařilo.“