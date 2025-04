Friise potěšil obnovený trojzubec i Vitík: Ozvěna zlatých večerů. Co Preciado?

Vstoupit do diskuse (

Při posledním měření sil na Letné jeho svěřence trio Šulc-Durosinmi-Vydra zadupalo do země, tentokrát se ale Lars Friis nad výkonem sparťanské defenzivy mohl spokojeně usmívat. Na nově poskládanou obranu si Plzeň nepřišla a výhra 1:0 poslala do finále poháru Pražany. A důvodů k radosti je víc, na lavičku už usedl Angelo Preciado, poprvé v jarní části se vrátil trojzubec… „Vypadal jako starý dobrý Birma,“ těšil dánského trenéra výkon srbského křídelníka.

Jak spokojený jste s postupem a výkonem?

„Velmi. Byla to pro mě trochu ozvěna zlatých večerů, které jsme tu zažili. Pomohla nám hodně i Letná a fanoušci. Plzeň je silný tým, dokazuje to celou sezonu, a proto mě těší, že jsme je nepustili do velkých šancí.“

Naposledy čtyři inkasované góly, tentokrát prakticky žádné inkasované šance….

„Vše začíná od trojice vepředu a pokračuje zálohou. Je to týmová záležitost. Jakmile si to sedne, je proti nám nesmírně těžké dát gól. Hodně jsme pracovali na jednotlivých partnerstvích mezi stopery – Panákem, Ševínským, Sörensenem… máme totiž sedm nebo osm stoperů a všichni jsou k dispozici, což je velice dobrá konkurence. Ale není to tak, že když odehráli tak dobrý zápas proti Plzni, bude to stejné proti Slavii, Sigmě či Jablonci. Záleží na soupeři. Ale v tomto zápase jsem s obranou opravdu hodně spokojený.“

Odehrál třeba Martin Vitík svůj nejlepší zápas v sezoně?

„Nejsem si jistý, jestli to byl jeho nejlepší zápas, ale to je možná tím, že si nepamatuji všechny. Ačkoliv si vzpomenu třeba na předkolo Ligy mistrů v Bukurešti, kde byl excelentní. Ale proti Plzni byl výborný, jako pravý lídr. Miluji, když se hráči ukážou emoce a zároveň udrží koncentraci, a to Vitík ukázal. O koncentraci jsme se hodně před zápasem bavili. Nereagovat na špatné rozhodnutí sudího či neproměněnou šanci a nevypadnout emočně ze zápasu.“

SESTŘIH: Sparta – Plzeň 1:0. Letenští míří do finále MOL Cupu, už v prvním poločase rozhodl Zelený • isport.tv

Jde před závěrem sezony o velkou vzpruhu?

„Vítězství jsou vše, na čem záleží. Když se ráno vzbudíme, dnešek bude historií a už se budeme soustředit na venkovní zápas s Plzní. A i po něm se budeme soustředit na další. Musíme zacházet se zbylými ligovými zápasy jako s pěti finále. Ale jistě, pomůže nám to. Viděl jsem na hřišti hráče s velkým srdcem a vůlí nás dostat do dalšího finále.“

Jak lákavé bylo nasadit trojzubec poprvé od začátku?

„Měli velký podíl na našem vítězství, cítili mezi sebou propojení. Je důležité, aby hráči upřednostnili logo na našem dresu před vším ostatním. A to se povedlo více hráčům.“

V jakém stavu je po zranění Birmančevič? Střídal po hodině hry…

„Bylo vidět, že dokud měl fyzické síly, tak na soupeře tlačil. Vypadal jako starý dobrý Birma. Nebylo to o dvou sprintech, vytvářel na defenzivu soupeře konstantní tlak. Na začátku druhé půle se začala Plzeň přes naši pravou stranu prosazovat, takže jsme do toho zasáhli. Odehrál hodinu hry a musím říct, že jsem spokojený s tím, kolik práce na hřišti odvedl. Doufám, že si odpočine a brzy ho zase můžeme využít na co nejvyšší porcí minut.“

Jak budete pracovat s Angelem Preciadem, který se vrátil na lavičku?

„Měl jsem v hlavě myšlenku, že bych mu dal příležitost, je plně fit. Museli jsme udělat brzké střídání Sörensena a to nám plány pokazilo, bylo třeba myslet takticky. Jak dlouho vydrží v ostrém zápase, nevím, ale nemůže začít od začátku. Musíme na něm stále pracovat. Angelo poctivě pracuje a dělá vše pro to, aby se vrátil na hřiště. Možná příště.“

Co je se Sörensenem?

„Nemohl pokračovat, cítil něco v noze. Ale nemůžu vám dát přesnou odpověď, uvidíme až ve čtvrtek po vyšetření.“