Na sociální síti víc poodkryl, jak vidí s mírným odstupem zákrok, který mu přivodil zlomeninu lýtkové kosti. „S Frýďou se známe – strávil jsem s ním rok své kariéry,“ připomněl, že s Frydrychem dříve působil v polské Wisle. „Vím, že je to hodný kluk, který mi v žádném případě nechtěl udělat to, co se stalo. Ale každý je zodpovědný za to, co udělá na hřišti.“

Zákrok, po němž následovalo Frydrychovo vyloučení a prohra Baníku 2:3, stále vidí jako neobhajitelný. „Bohužel, Frýďa se rozhodl mě zastavit faulem, a to tím nejhorším možným způsobem, i vzhledem k tomu, že neměl žádnou šanci hrát balon.“

Zranění zhatilo Klimentovi nejen závěr sezony, ale možná i přestup na lukrativnější adresu. Hovořilo se o Slavii, což po zápase nepřímo potvrdila hráčova manželka.

„V ten moment se všechno, na čem jsem poslední rok pracoval, zbořilo,“ uvedl Kliment. Už v prosinci utrpěl vážné zranění kotníku a pak se oproti původním prognózám dřív uzdravil „A proto mu momentálně nejsem schopen odpustit. To neznamená, že k němu chovám zášť nebo nenávist. A vím, že ani pro něj to není lehké. Je to pryč…“

Nyní začíná pracovat na rekonvalescenci, aby byl pro příští sezonu co nejdříve fit. „Vzhledem k tomu, kolik lidí mi vyjádřilo podporu, zavolalo, poslalo zprávu nebo nabídlo svou pomoc, vám všem musím moc poděkovat a říct, že už od začátku mi to dodalo spoustu energie.“