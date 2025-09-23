Předplatné

ONLINE: Brozany - Slavia. Mistr vstupuje do MOL Cupu. Vrací se Vlček i Fully, tři debutanti

Tomáš Vlček v dresu Slavie
Tomáš Vlček v dresu Slavie
Mojmír Chytil se raduje z branky proti Karviné
Brozany se chystají na fotbalový svátek, ve 3. kole MOL Cupu přivítají Slavii
Jindřich Trpišovský během utkání v Liberci
Brozany se chystají na fotbalový svátek, ve 3. kole MOL Cupu přivítají Slavii
Oscar Dorley řídil Slavii v Liberci z pozice kapitána
Brozany se chystají na fotbalový svátek, ve 3. kole MOL Cupu přivítají Slavii
Mojmír Chytil v akci proti Karviné
Pro fotbalové kluby z nižších soutěží začíná svátek. Do MOL Cupu vstupuje Slavia, která se v rámci 3. kola domácího poháru představuje v Brozanech. Třetiligový klub z městyse kousek od Litoměřic se na příjezd mistra Chance Ligy a účastníka Ligy mistrů ve velkém připravoval. (VÍCE čtěte ZDE>>>) V dalších utkáních Slovácko zavítá na hřiště Horních Ředic, Táborsko vyzve Karvinou. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.

