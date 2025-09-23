ONLINE: Brozany - Slavia. Mistr vstupuje do MOL Cupu. Vrací se Vlček i Fully, tři debutanti
Pro fotbalové kluby z nižších soutěží začíná svátek. Do MOL Cupu vstupuje Slavia, která se v rámci 3. kola domácího poháru představuje v Brozanech. Třetiligový klub z městyse kousek od Litoměřic se na příjezd mistra Chance Ligy a účastníka Ligy mistrů ve velkém připravoval. (VÍCE čtěte ZDE>>>) V dalších utkáních Slovácko zavítá na hřiště Horních Ředic, Táborsko vyzve Karvinou. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.