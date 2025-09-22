Předplatné

Masér Liberce strčil Zafeirise a byl vyloučen. Kania si rýpl: Snad to hráč PAOKu přežil...

SESTŘIH: Liberec – Slavia 1:1. O remíze rozhodl v závěru Kušej, úřadující mistr je druhý
Majitel Liberce Ondřej Kania si na Instagramu rýpl do pádu Christose Zafeirise
Fyzioterapeut Slovanu viděl po odstrčení Zafeirise červenou kartu
Vasil Kušej se postaral o vyrovnání na hřišti Liberce
Na posledních 15 minut se do zápasu podíval i Erik Prekop
Lukáš Provod v souboji o míč
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Na rozdíl od nedávného měření mezi Slovan a Viktorií Plzeň nešlo o zápas, kde by hlavní roli hrály emoce. Přesto to někdy na stadionu U Nisy mezi domácími a Slavií párkrát slušně vypěnilo. V 73. minutě už dával Radoslav Kováč hlavu do dlaní, myslel si, že byl Aziz Kayondo po srážce s Lukášem Provodem vyloučen. Naštěstí pro něj, červená mířila do realizačního týmu. Za „atak“ na Christose Zafeirise ji viděl fyzioterapeut. Majitel Slovanu Ondřej Kania si pak na Instagramu rýpl, že řecký záložník pádu přidal.

Slovan vytasil na Slavii zbraně, které nikomu nechutnají. Vysoký presink, dravost, tvrdost. Na rozdíl od zmíněného zápasu s Plzní ale nepřeteklo nasazení u obou týmů přes hladinu únosnosti. Byť lokty se někdy nebezpečně šermovalo.

Na první pohled to působilo i v 73. minutě hry. Kayondo vyskočil do hlavičkového souboje s Lukášem Provodem a kde kdo si možná vzpomněl na hrůzný loket do hlavy Višinského, jen pár týdnů starý. Na trávníku ale zůstali ležet oba hráči, rozhodčí ihned volal na zdravotníky.

A najednou Jan Všetečka držel v rukou červenou kartu. To by pro Kováče a spol. byla velká komplikace, už tehdy se drželi vedení 1:0 zuby nehty. „Blbě se srazili hlavama, tak jsem si říkal, že za to snad červená není. Když ji ale držel, říkal jsem si, že Kayo jde asi do sprch…,“ přiznal trenér.

Bylo to ale trochu jinak. Situace se totiž nelíbila Christosi Zafeirisovi, který měl zřejmě pocit, že ugandský bek žádáním o ošetřování zakrývá svůj vlastní faul, dal mu to tedy od plic pořádně najevo. Ve chvíli, kdy tak přiběhli zdravotníci, jeden z nich Zafeirise ramenem odstrčil a Řek se svalil na zem. Adresátem červené karty tak byl fyzioterapeut Matěj Šerý, který dostal ještě od sudího možnost hráče ošetřit, a pak musel zmizet z lavičky.

Kováč incident neviděl, ale odmítl posoudit, zda od Všetečky nebyla červená karta přísná. Masérovo chování okamžitě odsoudil. „To si v žádném případě nemůže dovolit. Je to neakceptovatelné a budeme to interně řešit,“ prohlásil.

Majitel Liberce Ondřej Kania si po zápase na Instagramu rýpl do Zafeirisova pádu. „Doufám, že to hráč PAOKu přežil. Pád vypadal dramaticky,“ napsal s narážkou na klub, do kterého řecký reprezentant v zimě přestoupí.

Na jinak povedeném libereckém večeru byla masérova červená jen malou kaňkou. Ta větší přišla při vyrovnání Vasila Kušeje v 87. minutě. Kováč je ale po těžkém losu spokojený, ze zápasů proti Plzni, Baníku a Slavii ukořistil Slovan pět bodů.

„Zpětně se dívat nemůžete, ale mrzí mě druhý poločas s Plzní, tam jsme měli urvat tři body. Pět bodů špatně není, to vůbec. Sahali jsme po skvělém výsledku i teď, ale musíme si říct, že Slavia má ohromnou kvalitu. Na konci jsem se spíš bál, abychom měli alespoň ten bod, lítalo to tam ze všech stran,“ řekl Kováč.

