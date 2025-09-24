Hapalova úleva: Zaplaťbůh, že se neprodlužovalo… Před Spartou chtěl šetřit síly
Roli favorita Baník splnil, ale výkonem příliš nenadchnul. Po upracované výhře 3:2 na půdě druholigových Českých Budějovic sice postoupil do další fáze MOL Cupu, jasnou dominanci však na zeleném pažitu Střeleckého ostrova předvedl jen zkraje druhé půle. Ostravského kouče Pavla Hapala tak musel těšit hlavně výsledek.
Vítězný gól padl až v 90. minutě, to asi nebyl scénář podle vašich představ, že?
„Z každé malé chyby dostáváme góly, což se nám přihodilo tři minuty před koncem. Jsem ale rád, že jsme na to dokázali zareagovat a třetím gólem postoupit. Bylo to typické pohárové utkání se šťastným koncem pro nás.“
Do zápasu jste poslal odlišnou jedenáctku, než která vyběhla v neděli v Mladé Boleslavi. Jak hodně ovlivnila rozhodování skutečnost, že máte jen dva dny odpočinku před zápasem se Spartou?
„Určitě jsme to měli v hlavě, zároveň jsme chtěli dát šanci dalším hráčům. Od zápasu s Boleslaví jsme nechali na hřišti jen Planku, jinak tam bylo deset změn. To jsme měli v plánu, cílem bylo pošetřit síly. Zaplaťbůh, že se neprodlužovalo, to by bylo dalších třicet minut navíc.“
Postup se nerodil snadno, v první půli Baník prakticky nevystřelil na bránu, navíc prohrával po gólu Sundaye.
„Nevstoupili jsme do utkání úplně zle, ale nic jsme si nevypracovali, hráli jsme pomalu. Zkusili jsme změnit rozestavení, ale po ojedinělé šanci soupeře jsme inkasovali. Vzápětí měli domácí další šanci. Chyběly mi v naší hře hlavně přesnost, dynamika a zakončení.“
Co se dělo o přestávce v kabině? Byl jste hodně hlasitý?
„Hlasitý jsem nebyl, ani jsem nekřičel. Nějakým způsobem jsem apeloval na kluky, že se to dá otočit. Kluci sami věděli, že to nebylo dobré, hlavně se povzbuzovali. Pomohla nám střídání a druhý poločas byl úplně jiný. Začali jsme hrát víc do rizika, s větším pohybem i agresivitou.“
Našel byste kromě výsledku pozitiva v tomto zápasu?
„V první půli jsem viděl hlavně negativum v naší hře, a to stylem, nasazením a kvalitou. Pozitivních věcí bylo víc, podařilo se nám vstřelit tři branky, což se nám dlouho nestalo. Věřím, že na to navážeme v dalších zápasech. Momentálně se na gól hodně nadřeme. Situací, kdy jsme mohli rozhodnout, bylo víc, nakonec přišla komplikace s gólem na 2:2.“
Jakou důležitost přikládáte domácímu poháru? Má u vás stejnou prioritu jako liga?
„Chceme v lize i v poháru uspět. Viděli jste loni, že jsme vypadli až v semifinále s Olomoucí, takže obě soutěže bereme prestižně. Důležité je, že jsme zvítězili, je to velké povzbuzení před zápasem se Spartou. I v zápase s Boleslaví jsme měli zvítězit, to se nepovedlo, byla to facka pro tým.“
Co říkáte na vyřazení Olomouce v Nových Sadech, je to pro vás šok?
„Překvapení to je určitě, ne pro mě, spíše pro Olomouc. Nevím, co se tam dělo. Je to pohár, není to s nikým jednoduché. Nové Sady měly velkou motivaci, většina kluků prošla Olomoucí a teď si to tam asi užívají.“