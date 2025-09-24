Sigma v MOL Cupu senzačně končí s týmem ze čtvrté ligy! Zbrojovka udolala Teplice
Největší šok středečního programu 3. kola MOL Cupu? Obhájce trofeje z Olomouce senzačně končí s městským rivalem z Nových Sadů, které působí až ve čtvrté nejvyšší soutěži. Sigma padla 2:3. Vypadly také Teplice, které nestačily na ambiciózní Zbrojovku Brno 1:2. Problémy měly také další prvoligové celky, Baník nakonec slaví postup po obratu v Českých Budějovicích (3:2), Mladá Boleslav dlouho prohrávala na hřišti Petřínu Plzeň (4:1). Dál jdou také Bohemians či Jablonec.
Sigma stejně jako další zástupci v evropských pohárech vstoupila do domácího poháru až ve 3. kole. Kromě Slavie, Sparty, Plzně a Ostravy měl ve 2. kole volný los i Hradec Králové coby vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezony.
Obhájci titulu prohrávali v olomouckém derby proti Novým Sadům od 17. minuty po Fládrově gólu, v závěru první půle otočil skóre Janošek. Kreativní záložník nejprve proměnil penaltu a vzápětí přidal výstavní trefu do horního rohu brány.
Až desátý tým jedné ze skupin čtvrté ligy se ale dokázal vrátit do hry v 48. minutě zásluhou Rolincovy hlavičky. V 64. minutě Milo znovu vedlo po Ambrožově pohotovém zakončení na přední tyči.
Trenér Janotka zareagoval trojitým střídáním a na hřiště poslal mimo jiné reprezentačního záložníka Berana, ani on už ale nedokázal překonat brankáře Kofroně. Hrdina utkání vytáhl nejlepší zákrok v nastavení, kdy vyrazil Vašulínovu hlavičku z bezprostřední blízkosti. Nové Sady jsou druhým týmem, který v této sezoně nasázel Sigmě tři branky, dosud se to povedlo pouze Malmö v předkole Evropské ligy.
Trápení Baníku i Boleslavi
Nepříznivý vývoj musely otáčet i další celky z nejvyšší soutěže. Proti soupeři ze čtvrté ligy se dlouho trápila Mladá Boleslav, Petřín Plzeň poslal do vedení v 24. minutě Krůta. Favorit si pomohl „slepenými“ góly ze standardních situací v závěrečné dvacetiminutovce. Nejprve se trefil Langhamer z přímého kopu a poté proměnil Ševčík penaltu, tak jako v nedělním ligovém duelu s Ostravou. Další branky přidali Kolářík s Pechem.
Podobný průběh měl duel v Českých Budějovicích, kde domácí vedli proti Ostravě po gólu Sundaye. Baník otočil krátce po změně stran dvěma hlavičkami, prosadili se Kričfaluši a kapitán Frydrych. V 87. minutě ještě srovnal Skalák, vzápětí však Kričfaluši tečovanou střelou přece jen zařídil Slezanům první vítězství po pěti soutěžních zápasech.
Prodloužení se naopak nevyhnul poslední celek prvoligové tabulky Pardubice. Třetiligový Frýdek-Místek po Hellerově brzkém zásahu dlouho držel vedení, až v 70. minutě srovnal z penalty Krobot. Další překvapení na úkor favorita definitivně odmítl na konci prvního prodloužení Šancl.
Formu potvrdili fotbalisté Bohemians 1905 a Jablonce. Severočeši neprohráli ani 11. soutěžní zápas v sezoně, při vítězství 2:0 v Hlinsku se poprvé v novém klubu prosadil záložník Zorvan. „Klokani“ uspěli díky čtyřem různým střelcům 4:1 v Domažlicích a vyhráli pátý z posledních šesti duelů.