Zlín splnil povinnost. Kritika za herní projev? Sporné, umíme presovat, brání se Červenka
Fotbalisté Zlína splnili povinnost v MOL Cupu po výhře nad Ústím nad Labem 2:0 a teď v nejbližším ligovém programu vyhlíží Plzeň. Před startem sezony by nikdo neřekl, že v 10. kole půjde mezi těmito soupeři o souboj tabulkových sousedů. Ševci z pátého místa ztrácí na Viktorii jediný bod. Pokud se ale v Doosan Aréně dostanou do pár šancí, budou si s nimi muset poradit lépe než v Ústí, kde spalovali jednu za druhou. Především útočník Matěj Koubek. První, druhá, třetí… Pak už jeho gólovky přestali diváci počítat. V bráně přitom od něj neskončila ani jedna.
„Takový zápas jsem dlouho nehrál. Měli jsme hodně situací. Nejenom Koubič (Matěj Koubek), ale i další vyložené příležitosti, které se musí dávat a ne střílet nad bránu. Oba týmy to stálo hodně sil, hrálo se nahoru dolů. Domácí Moulis měl ke konci krásnou střelu. Kdyby snížil, mohlo to být v posledních minutách dramatické,“ oddechl si trenér Zlína Bronislav Červenka. Rovněž se zastavil u kritiků, kteří poukazují na nezáživnost herního projevu jeho celku. Jenže účel světí prostředky. Čekali byste, že Zlín bude po skoro třetině základní části dotírat na ligovou top čtyřku?
Nastoupili jste ve značně proměněné sestavě. Brali jste už ohled na nedělní zápas s Plzní?
„Člověk to chce vybalancovat. Hrajeme tam až v neděli, takže snad stihneme nabrat zpátky síly. Už do Ústí jsme přijeli den předem, jinak to nejde, ještě nás potkala zácpa na dálnici. Spali jsme v Teplicích, Na Stínadlech jsme už měli krátké rozcvičení a bago. Že jsme u nich vyhráli v prvním kole, nám nikdo nevyčítal. Paní, co nám otvírala stadion, byla příjemná (úsměv). Kluci se připraví na to, že do Plzně přijedeme se stoprocentními silami a energií, protože jinak to nepůjde. Pokud nebudeme skvěle kondičně a fyzicky připraveni, nebudeme schopni v Plzni uspět.“
Viktoriáni ještě ve čtvrtek odehrají zápas Evropské ligy v Budapešti. Může to být vaše výhoda?
„Pro Plzeň je to komplikovanější, my oproti nim hráli o den dřív. Na druhou stranu mají dostatečný štáb na to, aby zregenerovali a připravili se na další zápas proti nám. Mohou být trochu znevýhodněni, ale my to tak nebereme. Jedeme k nim odehrát co nejlepší zápas a zkomplikovat jim to.“
Coby ligový nováček se pohybujete nečekaně nahoře. Jak dosavadní průběh sezony hodnotíte?
„Panuje spokojenost, jen jsme trošinku nezvládli poslední dvě utkání, v nichž jsme získali pouze bod. To nás mrzí. Nebylo to od nás lehkonohé a kvalitní, jak bychom si představovali. Chceme být pořád nepříjemní a hlavně aby bylo vidět, že k soupeřům nepřijel někdo, kdo se nechá lehce porazit. Chceme bodovat, teď jsme to nezvládli. Proto doufám, že do dalších zápasů půjdeme s větší vervou, abychom už body urvali.“
S tím souvisí herní projev. Někteří odborníci v různých podcastech vás za něj tepají, po vzájemných zápasech vás zkritizovali i trenéři Holoubek s Hyským, proti nimž jste se vymezil na klubových kanálech. Jak je složité skloubit hezký fotbal s účelností, když zkrátka potřebujete získávat body?
„Tohle je sporné. Určujeme taktiku podle kvality soupeře. Sledujeme, kde má přednosti a nedostatky. Také víme, kde máme nedostatky my a co si můžeme dovolit. Někdy nemusí zápas vypadat dobře na pohled a pro oko diváka zajímavě. Trochu se to shazuje dvěma zápasy, které měly specifický průběh: s Olomoucí a Karvinou. Shazují se do jednoho pytle, ale tak to určitě není. Už jsme ukázali, že dokážeme být aktivní nahoře, jít do presinku, umíme být pro soupeře nepříjemní, nejenom hrát v nějakém hlubším bloku. Nesouhlasím tak s názory novinářů. Snažíme se hrát fotbal na to, abychom získávali body a diváky zároveň uspokojili výkonem. Pokud se to sladí, pak z toho máme radost. To je můj názor.“
Poté, co stylově vlétl do ligy Michal Cupák, stále tvrdil, že by si chtěl ponechat menší úvazek ve škole. Věnuje se stále tělocviku?
„Jestli nějakou hodinku odučí po tréninku... Možná tam něco má, ale radši se ho neptám (úsměv). Je to jeho soukromá věc, co dělá ve volném čase. Pokud se jedná o hodinu až dvě za týden, nemůže to absolutně uškodit ničemu. Ani jeho výkonu, ani fyzické a psychické pohodě.“