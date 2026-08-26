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MOL Cup ONLINE: Do akce jde osm ligových týmů. Baník se představí v Brně, Přepeře - Liberec

Radost hráčů Baníku
Radost hráčů BaníkuZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Roman Skuhravý s Baníkem v Hradci body nezískal
Michal Kohút z Baníku se raduje z trefy proti Artisu
Kouč Baníku Roman Skuhravý během utkání proti Artisu
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Dvacet zápasů. Přesně takovou nálož nabízí dnešní program 2. kola fotbalového MOL Cupu. V akci se představí celkem osm ligových týmů. Baník Ostrava hraje na hřišti brněnské Sparty, Zbrojovku Brno čeká bitva ve Frýdlantu nad Ostravicí, Teplice v Křimicích a ve formě hrající Mladá Boleslav svede boj proti Meteoru Praha. Pardubice čeká výjezd do Písku, Liberec se představí v Přepeřích, Slovácko ve Velké Bíteši a Artis Brno nastoupí v Uherském Brodě. Sledujte ONLINE přenosy ze všech utkání na webu iSport.

MOL Cup 2026/2027

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