MOL Cup ONLINE: Do akce jde osm ligových týmů. Baník se představí v Brně, Přepeře - Liberec
Dvacet zápasů. Přesně takovou nálož nabízí dnešní program 2. kola fotbalového MOL Cupu. V akci se představí celkem osm ligových týmů. Baník Ostrava hraje na hřišti brněnské Sparty, Zbrojovku Brno čeká bitva ve Frýdlantu nad Ostravicí, Teplice v Křimicích a ve formě hrající Mladá Boleslav svede boj proti Meteoru Praha. Pardubice čeká výjezd do Písku, Liberec se představí v Přepeřích, Slovácko ve Velké Bíteši a Artis Brno nastoupí v Uherském Brodě. Sledujte ONLINE přenosy ze všech utkání na webu iSport.