Další posun VARu. Sudí v Tipsport lize vyzkouší kalibrovanou čáru pro ofsajd

Komise rozhodčích o zavedení čáry pomáhající sudím při posuzování hraničních situací usiluje už delší dobu, ale naráží na finanční náročnost. „Sehnali jsme určitou nabídku, která je docela přijatelná. Budeme to testovat během Tipsport ligy. Je to v řádech milionů korun. Uvidíme, jestli to bude kompatibilní s technikou, která je k dispozici. Pokud to bude fungovat, budeme tlačit, aby tu byla ta čára co nejdříve," řekl už před Vánoci novinářům předseda komise rozhodčích Radek Příhoda.

Kalibrovanou čáru nakonec sudí při Tipsport lize otestují ve třech zápasech, při nichž bude přítomen videorozhodčí. Poprvé ji vyzkoušejí při sobotním dopoledním utkání Bohemians 1905 s "béčkem" Sparty. Videorozhodčí bude při Tipsport lize také při všech osmi zápasech hraných na Slovensku.

Zatímco před rokem kvůli koronavirové situaci a posunutému začátku jarní části nehrál Tipsport ligu ani jeden celek z nejvyšší soutěže, tentokrát se zúčastní polovina z 16 českých prvoligových klubů - Ostrava, Mladá Boleslav, Olomouc, Bohemians 1905, Jablonec, Pardubice, Teplice a Karviná. Doplňuje je sedm mužstev z druhé ligy a pětice slovenských klubů.

Pořadatelé pro letošní ročník navýšil počet účastníků na 20 týmů, které budou rozděleny do pěti čtyřčlenných skupin. Každý z celků čekají tři utkání, celkový vítěz vzejde ze společné tabulky. Čtyři skupiny mají základnu v Česku, jedna na Slovensku. Největšími favority jsou podle bookmakerů Ostrava a Mladá Boleslav.

Tipsport už počtvrté pořádá v druhé polovině ledna turnaj čtyř týmů na Maltě. Na rozdíl od předchozích let se zúčastní jediný český klub Olomouc, kterou doplní Trnava, loňský vítěz Tirol Wattens z Rakouska a dánský Aalborg. Nově se bude hrát systémem každý s každým.

V příštím ročníku by se mohla zúčastnit Sparta, jejíž zástupci se letos poletí na turnaj osobně podívat. „Cílem je dělat kvalitní turnaj, a samozřejmě pokud Sparta bude účast v příštích ročnících zvažovat, budeme rádi. Vzhledem k tomu, že jsme generální sponzor Sparty, by to dávalo logiku. Jejich dosud hlavním vysvětlením, proč se nemohou zúčastnit, byl jejich dlouhodobý kontrakt ve španělské Marbelle. Ten jim končí. To, že na Maltu letos poprvé vysílají své zástupce, jednoznačně svědčí o tom, že se jejich účast blíží," uvedl Lubomír Ježek z Tipsportu. „Chceme mezinárodní rozměr turnaje. Zároveň nechceme zůstat u počtu čtyř týmů, naše ambice je na rozšíření na více mužstev, i více týmů z Česka," dodal.