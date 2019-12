Pulpit o konci ve Frýdku i exhvězdách: Šumský se rozjel, Telnar s nadváhou | iSport.cz

Svou devatenáctou trenérskou štaci opouští Martin Pulpit z osobních důvodů už v polovině sezony. „Chtěl bych se vrátit do profesionálního fotbalu a potřebuju se na to připravit po všech stránkách,“ vysvětluje dvaapadesátiletý kouč svůj konec ve Frýdku-Místku, který v MSFL přezimuje na třetím místě. „Myslím, že se kus práce udělalo a doufám, že na to někdo naváže a že Frýdek půjde dál,“ říká bývalý kouč Olomouce, Baníku, Žižkova či Příbrami.

Frýdek-Místek na svých stránkách uvedl, že s vámi došlo k ukončení spolupráce z osobních důvodů. Můžete to nějak rozvést?

„Chtěl bych se vrátit do profesionálního fotbalu a potřebuju se na to připravit po všech stránkách. Spočítal jsem si, že za tenhle rok jsem najezdil vlakem dvacet šest tisíc kilometrů. Už na jaře jsem Frýdku-Místku pomáhal tím, že jsem v úterý přijel a do čtvrtka jsem vedl tréninkový proces, pak jsem se vrátil do Prahy a o víkendu přijel na utkání. Na podzim to samé, to není sranda. Na nové angažmá se potřebuju nachystat, a jestli přijde už teď v zimě nebo až v létě, uvidíme.“

Co to znamená, že se potřebujete připravit na nové angažmá? A nebojíte se, že nemusí přijít? Renomovaných trenérů bez práce je momentálně hodně...

„Takhle nepřemýšlím... Vím, že si musím utřídit tréninkový proces, protože zjišťuju, že fotbal jde strašně dynamicky dopředu a já musím reagovat. Plno cvičení, která jsem dřív dělal, jsem úplně vypustil, některá jsem změnil, nová jsem si vymyslel. Možná vyrazím i na nějakou stáž, zapracuju na jazykové stránce. Pokud jde o přehled o hráčích, ten mám obrovský, takový má teď málokdo. Dělal jsem skauta pro Liberec, takže jsem to objel od dorosteneckých divizí až po nejvyšší soutěž, to byl obrovský záběr hráčů.“

Máte vlastního agenta?

„Oficiálního agenta nemám, ale jsou lidé, kteří se mi snaží pomoct, protože vědí, že tu šanci bych dostat měl. Uvidíme, co z toho vzejde.“

Telnar, Šumský či Varadi

Podzim jste v MFSL zakončili na třetím místě s pětibodovou ztrátou na první Blansko. Jak jste s tím byl spokojen?

„Měli jsme za úkol být do čtvrtého místa, to jsme, myslím, splnili. Byl jsem hlavně spokojený s tím, že jsme se trochu naučili hrát ostré 4-3-3, to znamená, že křídla nehrají v lajnách jako v naší první lize, kde tomu trenéři říkají 4-3-3 a ono to je ve skutečnosti 4-5-1. Naše křídla hrála blíž střednímu útočníkovi, což považuju za velký úspěch, protože v ostatních klubech jsem s tím měl velké problémy, křídla si totiž pořád drží lajnu a nenabíhají dovnitř na kolmou přihrávku. Myslím, že se kus práce udělalo a doufám, že na to někdo naváže a že Frýdek půjde dál (novým trenérem Frýdku-Místku by se měl stát Michal Hubník, kterého by měl v Otrokovicích nahradit David Kobylík – poznámka redakce).“

Minimálně Blansko, Petřkovice, ale i béčka Olomouce a Baníku jsou však silní konkurenti o jediné postupové místo, ne?

„V Petřkovicích jsme vyhráli 3:1, na Baníku, který posílilo pět hráčů A-mužstva, jsme vyhráli 4:0, béčko Olomouce jsme porazili 3:1. V Blansku jsme sehráli nejlepší podzimní utkání, celý zápas jsme domácí přehrávali, bohužel jsme tam nedokázali vstřelit branku a nezaslouženě jsme tam prohráli, když jsme se dopustili jedné chyby při odraženém míči po standardní situaci.“

Takže na jaře Frýdek-Místek může zvládnout postoupit do druhé ligy?

„Frýdek musí hlavně zvládnout strukturu klubu, má dojít ke změně akcionářů a dalším věcem. Na druhou ligu musí být klub po všech stránkách připraven.“

V kádru jste měl celou řadu zajímavých jmen. Jak se vám s nimi pracovalo?

„Bylo tam několik hráčů, kteří by se chtěli vrátit na svou bývalou úroveň. Třeba Telnar, bývalý reprezentant a velký talent českého fotbalu. Bohužel naše očekávání nesplnil. Má hlavně problém s nadváhou, což jsem mu několikrát vyčetl, a pokud jej nezačne výrazným způsobem řešit, bude to mít s návratem těžké. Na Šumském bylo znát, že v Jihlavě půl roku nehrál, ten se rozehrával až ke konci. Varadi, pokud se soustředil na hru, měl ještě mužstvu co dát, ale jak začal diskutovat s rozhodčími, šel jeho výkon dolů.“

Jsou ve Frýdku-Místku hráči, kteří by mohli být zajímaví pro kluby druhé nebo dokonce první ligy?

„Když na sobě bude pracovat obránce Kebísek, může jednou hrát první ligu, to samé Bialek, pokud se dostane do formy, na vyšší soutěž má i levý bek Hýbl. Zajímavým hráčem je také útočník Teplý, který dal deset branek, uvidíme, jestli ho někdo čapne. Myslím si, že druhou ligu by zvládl a střílel by v ní branky, a zajímalo by mě, zda by se dokázal prosadit i v konfrontaci s prvoligovými hráči. Strašně bych mu to přál, protože to je charakterní hráč, který na sobě moc pracuje. A velkým příslibem do budoucna je ještě dorostenec Mikulenka, který s námi bohužel nemohl kvůli škole trénovat tak, jak by bylo potřeba.“