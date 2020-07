Vácha a spol. museli přerušit přípravu. V béčku Sparty je koronavirus | iSport.cz

Sparťanské rezerva musí změnit plán přípravy na nadcházející ročník ČFL. V kádru se totiž objevil koronavirus. B-tým slavného klubu z rozhodnutí vedení stráví následujících 14 dnů v karanténě a neodcestuje tak ani na devítidenní soustředění v Písku, které měl absolvovat v příštím týdnu. To bylo zrušeno. Stejně tak třetiligový celek neodehraje ani přípravné duely proti Jablonci B, Olešníku a Písku.

„Dále bude režim B-týmu koordinován se zástupci hygieny,“ stojí v prohlášení na klubovém webu.

Nastalá situace by se neměla nijak dotknout prvoligového mužstva, které se k přípravě na novou sezonu sejde až v pátek, kdy absolvuje fyzické testy na FTVS. Následně by mělo sehrát na Strahově přípravná utkání s Vltavínem (úterý 16:00) a Táborskem (sobota 11:00). Svěřenci trenéra Václava Kotala poté odcestují na soustředění do rakouských Korutan do Bad Kleinkirchheimu, kde krom tréninkových jednotek sehrají další čtyři zápasy.

