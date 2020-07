Nižší soutěže řeší, jak na vir: Snad to nebude jako na jaře. Co testy a plán? | iSport.cz

Všem se blíží začátek nové sezony: profíkům i amatérům. A co na to mrcha koronavirus? Fotbalová asociace v těchto dnech dokončuje nový soutěžní řád a pravidla, jak se v nižších soutěžích od třetí ligy dolů chovat při nákaze, co když se bude muset odložit zápas, jak se bude sestupovat a postupovat při nedokončení ročníku... „Ale doufám, že tahle opatření využijeme co nejmíň, tedy že se COVID nebude tolik šířit,“ modlí se generální sekretář FAČR Jan Pauly. V zamčené části článku najdete i rozhovor s bývalým reprezentantem Martinem Jiránkem, kterého se start nižších soutěží týká dokonce ve dvou různých rolích.