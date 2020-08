Baroš vigantickým hrdinou. Řepka přitahuje davy, byl u kanonády 11:1

Po konci v Baníku se Milan Baroš rozhodl pomoct domovským Viganticím. V prvním zápase v jejich dresu zazářil při výhře 8:1 nad Juřinkou bilancí 2+3. „Bavilo mě to. Jsem rád, že jsem se mohl vrátit a zahrát si s radostí,“ hlásil po představení před tisícovkou fanoušků.

Gólově ozdobil i svůj druhý start ve zlínské I. A třídě. A že byl jeho zásah důležitý. V 90. minutě totiž vystřelil Viganticím tři body, když rozhodl o jejich vítězství nad Valašskými Klobouky 2:1.

Na Kutnohorsku zase táhne Tomáš Řepka. Ten se dohodl na spolupráci s Červenými Janovicemi, týmem z III. třídy. A není jediným bývalým reprezentantem. Spolu s ním je v mužstvu také Martin Jiránek, byť o víkendu nenastoupil kvůli zranění, a navrch ještě jedno známé fotbalové jméno – Panenka, konkrétně Tomáš. Ano, správně, jde o syna slavného Antonína Panenky.

Vstup do soutěže se týmu z obce ležící zhruba 13 kilometrů od Kutné Hory podařil. Na úvod porazil 8:4 Sedlec, v sobotu pak v prvním domácím duelu doslova přejel Vlkaneč 11:1. „Strašně moc si to užívám, stejně jako to, že chodí hodně diváků. Doufám, že to tak bude pořád,“ uvedl Řepka v rozhovoru pro Sport.cz.

Není divu, vždyť jeho první dva starty v červenojanovickém dresu vidělo v součtu 1600 fanoušků. Jen pro srovnání, úvodní dva duely Červených Janovic v minulé sezoně sledovalo 75 lidí. „Jeho přínos je obrovský. To, co se tu děje, to je zápas století. Jsme rádi, že tu je. Že se ho sem spolu s Martinem Jiránkem povedlo dostat. Pro lidi je to bezva,“ řekl hrající trenér Štěpán Kacafírek, který v prvních dvou kolech nasázel již 11 gólů.

Poprvé po téměř třech letech vyběhl k soutěžnímu zápasu také Martin Fenin. Kdysi velká naděje českého fotbalu odstartovala své působení v pražských Řeporyjích. Coby střídající hráč se Fenin dostal proti Zbraslavi na hřiště po hodině hry. Branku nevstřelil, byť měl velkou šanci. Nicméně i tak se mohl radovat z bodového zisku, duel skončil remízou 2:2. „Rozhodně to není z mojí strany žádná recese. Návrat k fotbalu myslím smrtelně vážně,“ zdůrazňoval již před zápasem, což na trávníku potvrdil.