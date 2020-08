Baroš poprvé za Vigantice! 2+3, pak platil bečku: Zahrál jsem si s radostí | iSport.cz

2002. Přílet ze zlatého ME do 21 let. Zleva Martin Jiránek, Radoslav Koráč, Tomáš Hübschman a Milan Baroš. • Archiv deníku Sport

Proti vám stáli dva robustní stopeři, každý snad sto kilo živé váhy. Už jste to někdy zažil?

„Když jsme hráli v Anglii tamní poháry, taky tam byly takové skříně. To k takovému fotbalu asi patří. Dokud kluci mohli, nebylo to nic jednoduchého. Samozřejmě že když pak klesá kondice, je na hřišti víc místa a je to jednodušší.“

Bavilo vás to?

„Bavilo. Jsem rád, že jsem se mohl vrátit a zahrát si s radostí. Přišlo na naše poměry docela dost lidí, jsem spokojený. Výsledek je super. Zařveme si, dáme pivo. Soupeři docházely síly. Ti kluci, co sem přijeli, museli být přes den v práci. Měli to daleko těžší než já. Než jim došly síly, byli nepříjemní. Pár soubojů tam bylo, ale nic zákeřného. Nepřišli jsme si zlámat nohy.“

Rozhodl jste se, že budete hlavně nahrávat a dělat hrdiny ze spoluhráčů?

„Hrál jsem spíš pod hrotem, ne jako celý život na hrotu. Klukům se tam otevíraly prostory, snažil jsem se jim to dávat. S trenérem jsem byl domluvený na střídání. Ať si zahrají i ti, co tady trénují a užijí si to. Mrzí mě, že se zranil Renda Bolf. Aspoň chvilku jsme si spolu zahráli. Myslím, že s tím zraněním karavanem do Chorvatska dojede.“ (úsměv)

Líbila se vám atmosféra? Tisíc lidí nechodí na I. A třídu běžně…

„Tisíc nebylo, jsou ta opatření. Bylo to pod tisíc. (úsměv) Jsem rád, že přišli. Dali si párek, pivo a jsou šťastní, že jsme vyhráli.“

Kolikrát ještě nastoupíte za Vigantice?

„Uvidíme, jak to bude vycházet. Mám rodinu, nějaké aktivity. Můj program je zatím ve hvězdách. Budu to řešit na začátku týdne. Přestupovat už nikam nebudu. Máme mladý mančaft, je tu sranda.“